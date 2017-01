Л’Этуаль представили проект #ExpressYourHair

Как утверждают эксперты Л’Этуаль, секрет роскошных волос - профессиональный уход. Проект #ExpressYourHair призван помочь женщинам узнать больше о том, из чего состоит этот уход.

В public talk в рамках проекта #ExpressYourHair от Л’Этуаль приняли участие эксперты марок DS Laboratories, Marc Anthony, Color Mask, Four Reasons, No Nothing и BarbaItaliana. Специалисты представили флагманские линии средств своих брендов, а также ответили на вопросы бьюти-блогеров и журналистов ведущих изданий о красоте.

После презентационной части во флагманском магазине Л’Этуаль в ТЦ “Европейский” для гостей мероприятия был организован бьюти-бар, где каждый мог пройти диагностику волос от трихологов марок DS Laboratories и Essentiel, получить персональную консультацию от экспертов Tsubaki и Gliss Kur и сделать стильную укладку от специалистов брендов TAFT, SYOSS, Got2b и Pantene Pro-V.