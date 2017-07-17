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    17 июля 2017

    Кто вы, мистер Биг? Lancôme представили новую тушь Monsieur Big

    Яркая новинка французского бренда обещает стать настоящим бестселлером

    Этим летом Lancôme приготовили необычный сюрприз для своих поклонниц с интригующим названием Monsieur Big. Полностью соответствуя экранному образу из сериала «Секс в большом городе», новый продукт марки так же безупречен и элегантен, как и мистер Биг, а ко всему прочему обладает непередаваемым французским шармом. Да-да, речь о новой суперудлиняющей туши для ресниц, которая в одночасье заставит вас забыть о всех своих бывших бьюти-увлечениях.

    Lancôme представили новую тушь Monsieur Big

    Новинка действительно лепит бесконечно длинные, объемные и идеально разделенные ресницы интенсивного черного оттенка. Вау-эффект, из-за которого уже потеряли головы миллионы женщин по всему миру, достигается благодаря уникальной формуле на основе мягких восков и полимеров, которые не только гениально подкручивают волоски, но и ухаживают за ними. Не последнюю роль играет и инновационная волнистая щеточка, гарантирующая равномерное распределение продукта на ресницах. Вот лишь несколько причин, из-за которых можно после первой же встречи бесповоротно влюбиться в неотразимого месье Бига.

    Lancôme представили новую тушь Monsieur Big

    Как у истинного джентльмена, у него всегда припасено несколько козырей в рукаве, чтобы вскружить вам голову раз и навсегда: суперстойкий лайнер для век в формате маркера и карандаш для бровей с пушистой кисточкой для тщательной растушевки продукта. Совершенный, интригующий, не оставляющий места для конкурентов, — все это он, безупречный Monsieur Big!

    Лайнер, тушь и карандаш для бровей Lancôme Monsieur Big

    Лайнер, тушь и карандаш для бровей Lancôme Monsieur Big

    Lancôme Monsieur Big
    Тейлор Хилл

    Тейлор Хилл

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