Кто стал новым Ангелом Блонд Schwarzkopf Professional?

Победительницей конкурса Schwarzkopf Professional стала Юлия Кирина — девушка присоединилась к команде Ангелов Блонд и получила возможность преобразить цвет волос в одном из лучших бьюти-пространств Москвы. За новым «ангельским» блондом Юля отправилась в салон «Рябчик», где колористы подобрали для нее один из роскошных оттенков палитры красителей BlondMe .



Для преображения победительницы был выбран партнер Schwarzkopf Professional - салон «Рябчик», потому что это кардинально новый формат сервиса и бьюти-услуг, далеко ушедший от сложившихся стереотипов и устаревших технологий. Салона «Рябчик» - это место, где есть максимальное понимание стиля, идеальная площадка для реализации смелых задумок и свободы самовыражения. Салоны сети находятся в двух значимых местах на карте столицы - в районе Патриарших прудов и Покровки. За образы и атмосферу здесь отвечает команда новаторов, которая задает тренды не только для клиентов, но и для профессионалов. В «Рябчике» уверены, что внешний вид - залог успеха и уверенности в себе, поэтому каждый созданный образ исполнен идеально и продуман буквально до мелочей.

О себе

Свою главную мечту я уже исполнила — переехала жить в Москву. Я из маленького провинциального городка, но меня всегда привлекал бешеный ритм мегаполиса. Здесь кипит жизнь, каждый день что-то происходит. Я журналист, успела поработать на телевидении, потом в печатной прессе, а сейчас работаю на интернет-портале и в этом направлении хочу двигаться дальше.

Про волосы

На детских фотографиях я совсем как куколка! Абсолютно белые блестящие волосы — но, как это часто бывает, с возрастом они начали темнеть. Долгое время я жила с русыми волосами, но потом захотелось перемен: сменила работу, закончила долгие отношения — делать короткую стрижку не хотелось, а душа требовала перемен, и я стала платиновой блондинкой! Сейчас понимаю, что блонд мне идет больше всего, да и в образе «наивной блондинки» чувствую себя максимально комфортно. Это дает некий карт-бланш по жизни: иногда воспользоваться стереотипами о блондинках бывает очень полезно! Сейчас я поддерживаю цвет только в салоне, а дома делаю маски и, конечно, использую только профессиональные средства.

Став победительницей конкурса Ангел Блонд от Schwarzkopf, я получила в подарок окрашивание в салоне «Рябчик» — там мой цвет волос помогли окончательно «довести до ума» и создали идеальный образ. #всемрябчик!

Про Инстаграм

Я всегда была уверена, что творческий человек должен делиться своими мыслями с людьми, а в наше время это стало очень просто — спасибо соцсетям. Активно вести Instagram начала совсем недавно, за полгода набрала несколько тысяч подписчиков и считаю это неплохим стартом. Раньше я писала в ЖЖ (LiveJournal), но считаю, что их платформа уже устарела: людям нужна максимально простая коммуникация, время лонгридов ушло.

Что меня вдохновляет

Принципиально не смотрю драмы и хорроры — их хватает и в жизни, свободное время отдам просмотру легких приятных фильмов, они отвлекают от проблем и помогают расслабиться. Обожаю спорт! Во время тренировок я чувствую себя счастливой — это у меня с детства. Мой папа, военный человек, с трех лет приучил меня к физическим нагрузкам, для меня это стало так же естественно, как мыть руки перед едой. Учеба на филфаке предполагает постоянное чтение литературы, поэтому свой план на ближайшие лет десять я уже выполнила и сейчас редко открываю книги, а вот музыку я обожаю. Мой муж — рок-музыкант, и его любовь к тяжелой музыке я полностью разделяю.

О планах

Моя главная мечта — собственное издание. Первые шаги к этому уже сделаны: я купила домен и сейчас активно наполняю сайт. Он и о знаменитостях, и о моде, и о стиле жизни — обо всем, что может быть интересно молодым девушкам. Конечно, с моим ритмом жизни я не успеваю много писать, поэтому мечтаю о полноценном штате сотрудников и небольшой редакции. Вообще я всегда была уверена, что к мечтам нужно приходить через трудности: ты ставишь цели, одна сложнее другой, и идешь к ним, прокладывая дорогу через все жизненные препятствия. И выходишь на следующий уровень — еще более невыполнимый, но от этого не менее интересный.