Кристина Агилера показала фигуру в купальнике

Вчера, 4 июля, американцы отмечали главный национальный праздник — День независимости США. Длинные выходные по этому случаю певица Кристина Агилера провела с семьей, а об отдыхе отчиталась перед подписчиками в Instagram не только фото со своим возлюбленным Мэттью Ратлером и детьми, но и яркими снимками в купальнике.

Агилера опубликовала серию фото, где она позирует в бассейне. Красно-белый купальник с глубокими вырезом подчеркивал формы 36-летняя певица и мать двоих детей. «Веселитесь и будьте в безопасности», — подписала она один из кадров.

Напомним, что своего первенца Маска Кристина Агилера родила в браке с Джорданом Брэтманом. От Ратлера у нее также есть дочь Саммер. После обеих беременностей Кристина сильно набирала вес, однако достаточно быстро вернулась в форму. В начале весны этого года Агилера снова немного поправилась, из-за чего в прессе стали писать, что звезда ждет третьего ребенка. Эти сообщения не подтвердились, а певица вернулась к прежним женственным формам с помощью йоги и правильного питания.