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    21 июля 2017

    Кристи Бринкли снялась в новой откровенной фотосессии

    63-летняя модель в очередной раз доказала, что возраст — всего лишь цифра в паспорте

    Феномен вечной молодости Кристи Бринкли — притча во языцех во всем мире. В свои 63 года красавица-блондинка может похвастаться по-юношески стройной фигурой и выглядит едва ли не лучше, чем на заре своей карьеры. Лишнее тому доказательство — новая фотосессия, в которой приняла участие культовая супермодель 80-х, продемонстрировав несколько эффектных пляжных образов. На одном из снимков Кристи запечатлена и вовсе полностью обнаженной, за исключением большой пальмовой ветви, которую знаменитость прижимает к груди.

    За последние полгода это уже вторая пляжная фотосессия, в которой Бринкли демонстрирует роскошную фигуру, доказывая на зло скептикам, что у настоящей красоты нет времени. Так, в феврале модель появилась на обложке культового мужского журнала Sport Illustrated, а компанию ей составили две взрослые дочери: 31-летняя Алекса Рой Джоэл и 18-летняя Сейлор. Съемка вызвала нешуточный резонанс, так как понять, кто мать, а кто дочки, на снимках практически невозможно.

    Кристи часто спрашивают, как ей удалось обмануть время, на что легенда модельного бизнеса отвечает без тени смущения: гены, правильный уход за собой и оптимистичный взгляд на вещи. Она много времени проводит в компании своих взрослых детей и их друзей: Бринкли уверена, что от общения с ними она черпает правильную энергию. Кроме того, 63-летняя знаменитость не скрывает, что много средств и времени тратит на уход за собой: как домашний, так и салонный. Не последнюю роль играет и спорт в жизни супермодели: занятия пилатесом не реже 4 раз в неделю, а также регулярные кардионагрузки, будь то бег, катание на велосипеде или вейкборде. Главное — постоянное движение, уверена Кристи.

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