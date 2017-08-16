Поиск ответа на вопрос «Кто такая Габриэль?» — лейтмотив всех последних ключевых запусков модного Дома Chanel. Сперва новая сумка CHANEL's GABRIELLE, затем именные часы, а теперь долгожданный аромат Gabrielle, появления которого в бьюти-индустрии ждали последние 15 лет, должны рассказать о том, какой была легендарная Коко.

Композиция аромата строится на трех знаковых для Chanel нотах: жасмине, туберозе и иланг-иланге. При этом, в отличие от большинства цветочных ароматов Gabrielle, он звучит невероятно уверенно, в нем чувствуется внутренняя сила и решительность. Секрет, как и всегда, кроется в ингредиентах: жасмин, родом не из Грасса, а из Египта, придает композиции чувственности и страсти, а иланг-иланг и тубероза, напротив, воздушности и легкости. Вместе они создают образ мифического, несуществующего цветка, который, по мнению главного парфюмера Chanel Оливье Польжа, точнее всего характеризует неповторимый характер великой Мадемуазель.