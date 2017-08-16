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    16 августа 2017

    Кристен Стюарт в рекламной кампании нового аромата Chanel Gabrielle

    Первые кадры актрисы в рекламе ключевого парфюмерного запуска бренда

    Поиск ответа на вопрос «Кто такая Габриэль?» — лейтмотив всех последних ключевых запусков модного Дома Chanel. Сперва новая сумка CHANEL's GABRIELLE, затем именные часы, а теперь долгожданный аромат Gabrielle, появления которого в бьюти-индустрии ждали последние 15 лет, должны рассказать о том, какой была легендарная Коко.

    Кристен Стюарт в рекламной кампании нового аромата Gabrielle фото [2]

    Композиция аромата строится на трех знаковых для Chanel нотах: жасмине, туберозе и иланг-иланге. При этом, в отличие от большинства цветочных ароматов Gabrielle, он звучит невероятно уверенно, в нем чувствуется внутренняя сила и решительность. Секрет, как и всегда, кроется в ингредиентах: жасмин, родом не из Грасса, а из Египта, придает композиции чувственности и страсти, а иланг-иланг и тубероза, напротив, воздушности и легкости. Вместе они создают образ мифического, несуществующего цветка, который, по мнению главного парфюмера Chanel Оливье Польжа, точнее всего характеризует неповторимый характер великой Мадемуазель.

    Кристен Стюарт в рекламной кампании нового аромата Gabrielle фото [1]

    Лицом новой рекламной кампании стала Кристен Стюарт. 27-летняя актриса, любимица и муза Карла Лагерфельда, предстала в объективе Марио Тестино в непривычном для нее женственном образе. По словам знаменитости, новый аромат полностью лишен мужской энергии: он дарит внутреннюю уверенность и веру в собственные силы, демонстрируя свободную и страстную натуру каждой женщины.

    Кристен Стюарт в рекламной кампании нового аромата Gabrielle фото [3]

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