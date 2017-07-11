Крис Хемсворт стал новым лицом аромата Boss Bottled Hugo Boss

В истории легендарной парфюмерной линейки от Boss Parfums открывается новая глава, посвященная аромату Boss Bottled. Бренд объявил, что его амбассадором стал 33-летний австралийский актер Крис Хемсворт – герой девичьих грез и новой рекламной кампании парфюма, стартующей в сентябре.

По мнению Hugo Boss, Хемсворт олицетворяет собой идеального героя нашего времени: благородного, мужественного, обаятельного и смелого. Сам актер признался, что для него стало огромной честью представлять такой вневременной и в то же время современный аромат как Boss Bottled.

Ольфакторная композиция, которую составляют ноты яблока, лимона, сливы, герани, корицы, гвоздики, сандала, ветивера, кедра и ванили, практически не менялась на протяжении почти 20 лет. Boss Bottled заключен в традиционный для этой линейки прозрачный флакон со стальным дном и металлической крышкой.