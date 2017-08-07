Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    07 августа 2017

    Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection

    В честь запуска французский бренд разыгрывает пять наборов со средствами по уходу за волосами

    Марка Kérastase представила обновленную версию культовой гаммы Reflection, разработанную для разных типов окрашенных волос. В нее вошли вошли шампунь-ванна, молочко, маска и оттеночный уход.

    1/7
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [8]
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [1]
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [6]
    • Марка Kerastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [2]
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [3]
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [4]
    • Марка Kérastase представила обновленную гаммy Reflection | галерея [1] фото [5]

    Шампунь-ванна Chromatique

    Молочко Chromatique

    Маска Chromatique для тонких волос

    Оттеночный уход Touche Chromatique (медный)

    Оттеночный уход Touche Chromatique (холодный блонд)

    Оттеночный уход Touche Chromatique (холодный коричневый)

    Оттеночный уход Touche Chromatique (красный)

    Шампунь-ванна и маска обеспечивают максимальную защиту благодаря маслу рисовых отрубей, УФ-фильтру и другим активным компонентам. Звездой гаммы обещает стать оттеночный уход Touche Chromatique: фиолетовый для холодного блонда, зеленый для холодного коричневого, а красный и медный – для усиления рыжих оттенков. Впервые в истории Kérastase была использована технология прямых пигментов, способных нейтрализовывать и корректировать оттенки. Они обеспечивают насыщенность цвета, не повреждая структуру волос.

    В честь запуска обновленной гаммы Kérastase предлагает читательницам ELLE принять участие в розыгрыше средств Reflection. Первые пять участниц, приславших правильные ответы по адресу konkurs@hsmedia.ru, получат наборы по уходу за волосами. В теме письма, пожалуйста, напишите «Конкурс Kérastase на elle.ru». Конкурс продлится с 7 по 14 августа. Удачи!


    1. В каком году появился бренд Kérastase?
    2. Как называется хелатный комплекс в составе гаммы Reflection?
    3. Какая персонализированная услуга Kérastase подразумевает смешивание концентрата и бустера для мгновенного преображения волос?

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз