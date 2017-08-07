Марка Kérastase представила обновленную версию культовой гаммы Reflection, разработанную для разных типов окрашенных волос. В нее вошли вошли шампунь-ванна, молочко, маска и оттеночный уход.

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Шампунь-ванна Chromatique Молочко Chromatique Маска Chromatique для тонких волос Оттеночный уход Touche Chromatique (медный) Оттеночный уход Touche Chromatique (холодный блонд) Оттеночный уход Touche Chromatique (холодный коричневый) Оттеночный уход Touche Chromatique (красный)

Шампунь-ванна и маска обеспечивают максимальную защиту благодаря маслу рисовых отрубей, УФ-фильтру и другим активным компонентам. Звездой гаммы обещает стать оттеночный уход Touche Chromatique: фиолетовый для холодного блонда, зеленый для холодного коричневого, а красный и медный – для усиления рыжих оттенков. Впервые в истории Kérastase была использована технология прямых пигментов, способных нейтрализовывать и корректировать оттенки. Они обеспечивают насыщенность цвета, не повреждая структуру волос.

В честь запуска обновленной гаммы Kérastase предлагает читательницам ELLE принять участие в розыгрыше средств Reflection. Первые пять участниц, приславших правильные ответы по адресу konkurs@hsmedia.ru, получат наборы по уходу за волосами. В теме письма, пожалуйста, напишите «Конкурс Kérastase на elle.ru». Конкурс продлится с 7 по 14 августа. Удачи!

