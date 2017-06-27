Коллекция Prada Candy пополнилась новым ароматом

Коллекция ароматов Prada Candy увидела свет еще в 2011 году, однако до сих пор продолжает пополняться новыми вариациями. Так, этим летом вышел новый Prada Candy Gloss, вдохновленный образом девушки Prada — одновременно нежной и чувственной, живущей по принципу «more is more». Упаковка аромата подстать названию: глянцевая, розовая и украшенная изображением помады.