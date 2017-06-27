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27 июня 2017

Коллекция Prada Candy пополнилась новым ароматом

Миндаль, мускус, вишня и цветок апельсинового дерева в новом летнем аромате

Коллекция ароматов Prada Candy увидела свет еще в 2011 году, однако до сих пор продолжает пополняться новыми вариациями. Так, этим летом вышел новый Prada Candy Gloss, вдохновленный образом девушки Prada — одновременно нежной и чувственной, живущей по принципу «more is more». Упаковка аромата подстать названию: глянцевая, розовая и украшенная изображением помады.

Аромат Prada Candy Gloss

Лекси Болинг

Аромат Prada Candy Gloss

Аромат Prada Candy Gloss

Созданный парфюмером Даниэлой Андриер совместно с креативным директором модного Дома Миуччей Прада, аромат Prada Candy Gloss представляет собой многослойную ольфакторную композицию, в которой каждая из граней раскрывается совершенно по-новому. Точка отсчета и основа парфюма — сладкая базовая нота, в которой манящий миндаль с ванильным оттенком дополнен чувственным, нежным мускусом. Следующий слой, будто глянцевая поверхность, напоминает нежно-розовое сахарное миндальное драже. Яркий акцент аромата — нота вишни, сливающаяся с цветком апельсинового дерева.

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