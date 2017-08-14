Клаудия Шиффер запускает линию косметики

Супермодель Клаудиа Шиффер анонсировала собственную линию косметики. Коллекция выйдет совместно с немецким бьюти-брендом ArtDeco. В нее войдут палетки с розовыми и золотыми тенями, десяток оттенок помад и лаков для ногтей, которые по палитре напоминают о 1990-х годах, а также румяна, праймеры и блески для губ. Все это начнет продаваться 5 сентября.