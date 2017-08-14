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    14 августа 2017

    Клаудия Шиффер запускает линию косметики

    Оттенки помад и румян, которые напоминают о 1990-х, появятся в продаже 5 сентября

    Супермодель Клаудиа Шиффер анонсировала собственную линию косметики. Коллекция выйдет совместно с немецким бьюти-брендом ArtDeco. В нее войдут палетки с розовыми и золотыми тенями, десяток оттенок помад и лаков для ногтей, которые по палитре напоминают о 1990-х годах, а также румяна, праймеры и блески для губ. Все это начнет продаваться 5 сентября.

    Это вторая коллаборация Шиффер с косметическими брендом. Ранее она сотрудничала с Schwarzkopf: результатом коллаборации стала линейках уходов средств для волос.

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