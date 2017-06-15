Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики

Таланты и амбиции Ким Кардашьян поистине безграничны: помимо съемок в реалити-шоу, выпуска собственных эмодзи-смайлов и онлайн-приложений для смартфонов, знаменитость занялась производством косметики. Недавно Ким приняла участие в создании нескольких оттенков матовых помад для бренда ее младшей сестры Кайли: девушки снялись вместе в промо-фотосессии запуска. Надо ли говорить, что большая часть тиража была раскуплена в первый же день продаж.

На волне успеха супруга Канье Уэста приступила к разработке собственной косметики KKW Beauty, первым продуктом которой станет, разумеется, палетка для контуринга. Именно этот прием в макияже стал визитной карточкой звезды реалити-шоу. У себя в Instagram Ким анонсировала дату выхода палетки, которая обещает стать главным бестселлером бренда, — 21 июня. Тогда же начнет работу новый сайт KKW Beauty.