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15 июня 2017

Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики

Новая линия макияжа от Ким обещает стать настоящим бьюти-бестселлером

Таланты и амбиции Ким Кардашьян поистине безграничны: помимо съемок в реалити-шоу, выпуска собственных эмодзи-смайлов и онлайн-приложений для смартфонов, знаменитость занялась производством косметики. Недавно Ким приняла участие в создании нескольких оттенков матовых помад для бренда ее младшей сестры Кайли: девушки снялись вместе в промо-фотосессии запуска. Надо ли говорить, что большая часть тиража была раскуплена в первый же день продаж.

Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики

На волне успеха супруга Канье Уэста приступила к разработке собственной косметики KKW Beauty, первым продуктом которой станет, разумеется, палетка для контуринга. Именно этот прием в макияже стал визитной карточкой звезды реалити-шоу. У себя в Instagram Ким анонсировала дату выхода палетки, которая обещает стать главным бестселлером бренда, — 21 июня. Тогда же начнет работу новый сайт KKW Beauty.

Следом в Stories звезды появилось фото из лаборатории с процессом выбора парфюмерных отдушек для средств новой марки – Ким лично участвует в создании каждого продукта. Пока неизвестно, какие средства наряду с палеткой войдут в первую коллекцию KKW Beauty. Однако над разработкой помад миссис Уэст придется изрядно потрудиться, чтобы не только не повторить дизайн и текстуру культовых матовых блесков Кайли Дженнер, но и по возможности превзойти их.

Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики
Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики

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