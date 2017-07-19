Кейт Миддлтон: «Я не красавица»

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой первый официальный визит в Польшу и Германию. Со среды до конца недели герцоги Кембриджские с детьми пробудут в Берлине, накануне они два дня провели в Варшаве, где, в том числе, встречались с местными школьниками. Аудиенция была спонтанной и случилась во время прогулки Кейт и Уильяма у стен президентского дворца после их совместного обеда с президентом страны Анджеем Дудой и его супругой. Группе поклонников королевской семьи удалось пообщаться со своими кумирами, о чем молодые люди рассказали репортерам The Daily Mirror. По словам школьников, создавших в Facebook группу, посвященную членам британского престола, они сделали комплимент Миддлтон, который немного ее смутил.

«Мы сказали ей, что она прекрасна, что она само совершенство. В ответ Кейт заявила, что это совсем не так, что она не красавица, и все, что мы видим, — заслуга макияжа», — сообщила 21-летняя Магда Мордака.

Герцогиня произвела на большинство зевак самое положительное впечатление. «Она очень милая и красивая», — сказала 17-летняя Патрика Челминска после разговора с Кейт, добавив, что мечтала о встрече с Миддлтон, и вот эта мечта осуществилась.

39-летний Себастьян Бродовски, который жил в Великобритании в течение 15 лет, считает, что в Кейт Миддлтон есть «класс», и он надеется, что она станет «новой принцессой Дианой».

Кейт Миддлтон и принц Уильям