Кейт Миддлтон сделала стрижку

Как известно, Кейт Миддлтон не любит экспериментировать со своей внешностью, и максимум, что герцогиня Кембриджская сделала со своими волосами за последние несколько лет, — изменила их цвет на пару оттенков. Но сегодня, появившись в Английском клубе лаун-тенниса и крокета, супруга принца Уильяма впервые продемонстрировала публике свою новую стрижку — удлиненный боб, или лоб, ныне очень популярную среди знаменитостей.