Кейт Миддлтон сделала стрижку

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Герцогиня Кембриджская появилась на публике с новой прической
Как известно, Кейт Миддлтон не любит экспериментировать со своей внешностью, и максимум, что герцогиня Кембриджская сделала со своими волосами за последние несколько лет, — изменила их цвет на пару оттенков. Но сегодня, появившись в Английском клубе лаун-тенниса и крокета, супруга принца Уильяма впервые продемонстрировала публике свою новую стрижку — удлиненный боб, или лоб, ныне очень популярную среди знаменитостей.
Стоит отметить, что не так давно похожую стрижку сделали себе такие знаменитости, как Селена Гомес, Хейли Болдуин, Белла Хадид и Ким Кардашьян.
Для посещения первого матча в рамках одного из самых престижных мировых теннисных турниров Уимблдон Кейт выбрала белое платье в черный горох Dolce & Gabbana, черные босоножки и белую сумку британского дизайнера Victoria Beckham.