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    03 июля 2017

    Кейт Миддлтон сделала стрижку

    Герцогиня Кембриджская появилась на публике с новой прической

    Как известно, Кейт Миддлтон не любит экспериментировать со своей внешностью, и максимум, что герцогиня Кембриджская сделала со своими волосами за последние несколько лет, — изменила их цвет на пару оттенков. Но сегодня, появившись в Английском клубе лаун-тенниса и крокета, супруга принца Уильяма впервые продемонстрировала публике свою новую стрижку — удлиненный боб, или лоб, ныне очень популярную среди знаменитостей.

    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Стоит отметить, что не так давно похожую стрижку сделали себе такие знаменитости, как Селена Гомес, Хейли Болдуин, Белла Хадид и Ким Кардашьян.

    Селена Гомес, Эмма Стоун, Ким Кардашьян

    Для посещения первого матча в рамках одного из самых престижных мировых теннисных турниров Уимблдон Кейт выбрала белое платье в черный горох Dolce & Gabbana, черные босоножки и белую сумку британского дизайнера Victoria Beckham.

    Кейт Миддлтон
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