Кейт Хадсон рассталась с длинными волосами

Кажется, бритой головой уже никого не удивишь. Сначала от волос избавилась Кристен Стюарт, затем Кэти Перри, а недавно для съемок в новой картине с длинными волосами попрощалась Кара Делевинь.

Однако от Кейт Хадсон никто подобного не ожидал, ведь она много лет оставалась верна своим длинным светлым локонам. А вчера в сети появились фотографии актрисы с бритой головой, которые вызвали у ее поклонников массу вопросов. Оказалось, что на кардинальную смену имиджа звезда пошла ради съемок в новом проекте певицы Sia, с которой они готовят нечто грандиозное, правда, подробности пока держатся в секрете. Поклонники актрисы предполагают, что это новый эмоциональный клип, который наверняка раскроет Кейт с новой стороны.