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    26 июля 2017

    Кейт Хадсон рассталась с длинными волосами

    Актриса побрилась налысо для нового проекта

    Кажется, бритой головой уже никого не удивишь. Сначала от волос избавилась Кристен Стюарт, затем Кэти Перри, а недавно для съемок в новой картине с длинными волосами попрощалась Кара Делевинь.

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    • Кейт Хадсон рассталась с длинными волосами | галерея [1] фото [1]
    • Кейт Хадсон рассталась с длинными волосами | галерея [1] фото [2]
    • Кейт Хадсон рассталась с длинными волосами | галерея [1] фото [3]

    Кристен Стюарт

    Кара Делевинь

    Кэти Перри

    Однако от Кейт Хадсон никто подобного не ожидал, ведь она много лет оставалась верна своим длинным светлым локонам. А вчера в сети появились фотографии актрисы с бритой головой, которые вызвали у ее поклонников массу вопросов. Оказалось, что на кардинальную смену имиджа звезда пошла ради съемок в новом проекте певицы Sia, с которой они готовят нечто грандиозное, правда, подробности пока держатся в секрете. Поклонники актрисы предполагают, что это новый эмоциональный клип, который наверняка раскроет Кейт с новой стороны.

    Кейт Хадсон
    Кейт ХадсонФОТОlegion-media.ru

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