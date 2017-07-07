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    07 июля 2017

    Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

    Телезвезда снова экспериментирует с ярким цветом волос

    Кайли Дженнер обожает перевоплощаться. Поэтому с ярким цветом волос младшая из рода Кардашьян экспериментирует с 16 лет: поклонники уже успели увидеть ее с голубыми, розовыми, фиолетовыми и даже зелеными прядями.

    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    На этот раз девушка приготовила нечто еще более впечатляющее. Так, Кайли поделилась в своем Instagram селфи с длинными ярко-красными волосами. Поклонники поддержали эксперимент и посоветовали Дженнер сделать стрижку в стиле боб, которая актуальна в этом сезоне. Предложение Кайли поддержала, так что не исключено, что скоро она снова решится на перемены.

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