Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

Кайли Дженнер обожает перевоплощаться. Поэтому с ярким цветом волос младшая из рода Кардашьян экспериментирует с 16 лет: поклонники уже успели увидеть ее с голубыми, розовыми, фиолетовыми и даже зелеными прядями.

На этот раз девушка приготовила нечто еще более впечатляющее. Так, Кайли поделилась в своем Instagram селфи с длинными ярко-красными волосами. Поклонники поддержали эксперимент и посоветовали Дженнер сделать стрижку в стиле боб, которая актуальна в этом сезоне. Предложение Кайли поддержала, так что не исключено, что скоро она снова решится на перемены.