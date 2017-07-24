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    24 июля 2017

    Кайли Дженнер решилась еще на одну операцию

    Младшая сестра Ким Кардашьян продолжает эксперименты с внешностью

    Кайли Дженнер нет и 20 лет, а у нее за плечами уже не одна пластическая операция. По фотографиям девушки «до» и «после» впору проверять на компетентность эстетических хирургов. И если младшая сестра Ким Кардашьян никогда не скрывала, что увеличила губы и немного изменила форму носа, то от других проделанных процедур она с упорством продолжает открещиваться.

    Кайли Дженнер

    Ноябрь 2013 год

    Кайли Дженнер

    Июль 2017 год

    Так, глядя на недавние фотографии знаменитости, становится очевидно, что одной из последних операций в жизни Кайли стало увеличение груди. Впрочем, девушка продолжает настаивать, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, в одном из интервью Дженнер как-то разоткровенничалась, что до ужаса боится идти на какие-то эксперименты с телом: она отрицала не только факт увеличения груди, но и наличия имплантатов в ягодицах. Тем не менее поклонники звезды остались при своем мнении, продолжив обсуждать в комментариях заметно изменившиеся формы Кайли.

    Кайли Дженнер

    Май 2014 год

    Кайли Дженнер

    Июнь 2015 год

    Примечательно, что на фотографиях 2013 и даже 2014 года младшая из клана Кардашьян-Дженнер едва ли могла похвастаться столь внушительными объемами. Размер груди Кайли никогда не превышал второго, а теперь она вполне может посостязаться со старшей сестрой Ким, размер груди которой после рождения второго ребенка приблизился к пятому. Предположительно, впервые операция была проведена в 2015 году, а спустя два года Дженнер решилась на повторную процедуру, чтобы подкорректировать форму.

    Кайли Дженнер

    Август 2014 год

    Кайли Дженнер

    Март 2015 год

    Кайли Дженнер

    Июль 2017 год

    Кайли Дженнер

    Июль 2017 год

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