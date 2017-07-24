Кайли Дженнер решилась еще на одну операцию

Кайли Дженнер нет и 20 лет, а у нее за плечами уже не одна пластическая операция. По фотографиям девушки «до» и «после» впору проверять на компетентность эстетических хирургов. И если младшая сестра Ким Кардашьян никогда не скрывала, что увеличила губы и немного изменила форму носа, то от других проделанных процедур она с упорством продолжает открещиваться.

Ноябрь 2013 год

Июль 2017 год

Так, глядя на недавние фотографии знаменитости, становится очевидно, что одной из последних операций в жизни Кайли стало увеличение груди. Впрочем, девушка продолжает настаивать, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, в одном из интервью Дженнер как-то разоткровенничалась, что до ужаса боится идти на какие-то эксперименты с телом: она отрицала не только факт увеличения груди, но и наличия имплантатов в ягодицах. Тем не менее поклонники звезды остались при своем мнении, продолжив обсуждать в комментариях заметно изменившиеся формы Кайли.

Май 2014 год

Июнь 2015 год

Примечательно, что на фотографиях 2013 и даже 2014 года младшая из клана Кардашьян-Дженнер едва ли могла похвастаться столь внушительными объемами. Размер груди Кайли никогда не превышал второго, а теперь она вполне может посостязаться со старшей сестрой Ким, размер груди которой после рождения второго ребенка приблизился к пятому. Предположительно, впервые операция была проведена в 2015 году, а спустя два года Дженнер решилась на повторную процедуру, чтобы подкорректировать форму.

Август 2014 год

Март 2015 год

Июль 2017 год