Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

25 января 2017

Камилль Роу в новой рекламной кампании Dior Poison Girl

Какой станет очередная глава в истории культового парфюма?

В феврале Dior готовится представить новый аромат, который станет очередным прочтением культового парфюма Poison, совершившего настоящую революцию в бьюти-индустрии более 30 лет назад. Лицом новой рекламной кампании вновь стала 27-летняя топ-модель Камилль Роу, которая в прошлом году была назначена амбассадором парфюмерной линии Dior Poison Girl.

Камилль Роу в новой рекламной кампании Dior Poison Girl

Рекламная кампания в поддержку нового аромата, название и парфюмерная композиция которого пока держатся в секрете, чем-то напоминает музыкальный клип. В основе сюжета — случай на подземной парковке. Компания девушек случайно встречается с группой молодых людей, и между ними завязывается ссора, которая переходит в танцевальный баттл.

Помимо основного ролика в поддержку нового аромата создатели также представили пошаговый видео-туториал, с помощью которого можно выучить некоторые танцевальные связки из рекламной кампании. Судя по концепции, новая версия Dior Poison Girl обещает быть еще более дерзкой и сексуальной, нежели ее предшественники. Напомним, что композиция станет пятой вариацией на заданную тему: в 1994 году увидел свет цветочный Tendre Poison, в 1998 — ванильный Hypnotic Poison, в 2007-м — чувственный Midnight Poison, а в 2016 — динамичный Poison Girl.

Материалы по темам

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain15 культовых бьюти-трендов всех времен

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

КиноМерил Стрип получила рекордную 20-ю номинацию на «Оскар»
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
ПрактикаКисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать
КиноБенедикт Камбербэтч сыграет знаменитого изобретателя

ELLE рекомендует

ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.