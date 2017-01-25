Камилль Роу в новой рекламной кампании Dior Poison Girl

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Какой станет очередная глава в истории культового парфюма?
В феврале Dior готовится представить новый аромат, который станет очередным прочтением культового парфюма Poison, совершившего настоящую революцию в бьюти-индустрии более 30 лет назад. Лицом новой рекламной кампании вновь стала 27-летняя топ-модель Камилль Роу, которая в прошлом году была назначена амбассадором парфюмерной линии Dior Poison Girl.
Рекламная кампания в поддержку нового аромата, название и парфюмерная композиция которого пока держатся в секрете, чем-то напоминает музыкальный клип. В основе сюжета — случай на подземной парковке. Компания девушек случайно встречается с группой молодых людей, и между ними завязывается ссора, которая переходит в танцевальный баттл.
Помимо основного ролика в поддержку нового аромата создатели также представили пошаговый видео-туториал, с помощью которого можно выучить некоторые танцевальные связки из рекламной кампании. Судя по концепции, новая версия Dior Poison Girl обещает быть еще более дерзкой и сексуальной, нежели ее предшественники. Напомним, что композиция станет пятой вариацией на заданную тему: в 1994 году увидел свет цветочный Tendre Poison, в 1998 — ванильный Hypnotic Poison, в 2007-м — чувственный Midnight Poison, а в 2016 — динамичный Poison Girl.
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