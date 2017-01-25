Камилль Роу в новой рекламной кампании Dior Poison Girl

В феврале Dior готовится представить новый аромат, который станет очередным прочтением культового парфюма Poison, совершившего настоящую революцию в бьюти-индустрии более 30 лет назад. Лицом новой рекламной кампании вновь стала 27-летняя топ-модель Камилль Роу, которая в прошлом году была назначена амбассадором парфюмерной линии Dior Poison Girl.

Рекламная кампания в поддержку нового аромата, название и парфюмерная композиция которого пока держатся в секрете, чем-то напоминает музыкальный клип. В основе сюжета — случай на подземной парковке. Компания девушек случайно встречается с группой молодых людей, и между ними завязывается ссора, которая переходит в танцевальный баттл.