Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

19 июня 2017

Как выглядит «Чудо-женщина» без макияжа?

Галь Гадот опубликовала селфи без косметики

На днях звезда фильма «Чудо-женщина» поделилась с подписчиками в Instagram селфи без макияжа, сопроводив снимок подробным описанием своего утра: «Не спать почти всю ночь, из-за колик младшей дочери, встать в 5 утра, чтобы провести время со старшей дочерью. Затем выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом с кружкой кофе в руке. А потом смотреть с детьми мультики. Меня всегда удивляет, как столь простые вещи могут сделать человека таким счастливым». И несмотря на все вышеперечисленное, поклонники 32-летней актрисы отметили, что даже без косметики она выглядит прекрасно: «И все равно невероятная!», «Суперженщина», «Спасибо, что написали об этом. Все молодые мамы вас прекрасно понимают».

Стоит отметить, что эта фотография собрала больше 1,1 миллиона лайков и почти 10 тысяч комментариев.

Напомним, дочь Галь Гадот Майя родилась в конце марта этого года. Однако это не помешало актрисе спустя всего два месяца после рождения второго ребенка появиться на премьере фильма «Чудо-женщина» в идеальной физической форме. К слову, Галь и ее супруг, израильский бизнесмен Ярон Версано, также воспитывают дочь Альму, которая родилась в ноябре 2011 года.


Галь Гадот, январь 2017

Галь Гадот, январь 2017

ФОТОGetty Images
Галь Гадот, май 2017

Галь Гадот, май 2017

Материалы по темам

Элизабет Херли опубликовала откровенные фото в бикиниКейт Бекинсейл опубликовала откровенное фото в бикиниChanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

ELLE проекты

Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера

Читайте также

НовостиБургеры и бикини: звезды, которые фотографируются с едой
Звездный стильВыбор Галь Гадот: вечернее платье Prada и сланцы за 30$
НовостиФото дня: отец Беллы и Джиджи Хадид с молодой возлюбленной
НовостиChanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

ELLE рекомендует

Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
Практика12 модных свадебных платьев-макси

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиЭлизабет Херли опубликовала откровенные фото в бикини
НовостиКейт Бекинсейл опубликовала откровенное фото в бикини
НовостиChanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017
Новости25 лет легендарному хайлайтеру Touche Éclat
НовостиИрина Шейк опубликовала фото без макияжа
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз