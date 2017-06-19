Как выглядит «Чудо-женщина» без макияжа?

На днях звезда фильма «Чудо-женщина» поделилась с подписчиками в Instagram селфи без макияжа, сопроводив снимок подробным описанием своего утра: «Не спать почти всю ночь, из-за колик младшей дочери, встать в 5 утра, чтобы провести время со старшей дочерью. Затем выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом с кружкой кофе в руке. А потом смотреть с детьми мультики. Меня всегда удивляет, как столь простые вещи могут сделать человека таким счастливым». И несмотря на все вышеперечисленное, поклонники 32-летней актрисы отметили, что даже без косметики она выглядит прекрасно: «И все равно невероятная!», «Суперженщина», «Спасибо, что написали об этом. Все молодые мамы вас прекрасно понимают».

Стоит отметить, что эта фотография собрала больше 1,1 миллиона лайков и почти 10 тысяч комментариев.