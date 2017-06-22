Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Анджелина Джоли снова вернулась к работе в качестве посла доброй воли ООН: во Всемирный день беженцев бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, где выступила с речью на тему защиты прав женщин. От внимания поклонников не смог укрыться тот факт, что 42-летняя актриса стала выглядеть значительно лучше, а болезненная худоба - менее заметна. Впрочем, во многом такой эффект создавался благодаря светлому брючному костюму, который визуально добавлял Джоли несколько килограммов.

Светло-бежевый костюм действительно смотрелся так, будто немного велик актрисе: брюки и пиджак сидели неидеально на стройной Анджелине. Привлекли внимание общественности и те изменения, которые произошли с внешностью знаменитости. Застывшее, словно маска, лицо выдавало недавно проведенный курс инъекций ботокса, а острые, как бритва, скулы — увлечение филлерами.