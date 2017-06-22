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22 июня 2017

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Поклонники раскритиковали внешний вид актрисы

Анджелина Джоли снова вернулась к работе в качестве посла доброй воли ООН: во Всемирный день беженцев бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, где выступила с речью на тему защиты прав женщин. От внимания поклонников не смог укрыться тот факт, что 42-летняя актриса стала выглядеть значительно лучше, а болезненная худоба - менее заметна. Впрочем, во многом такой эффект создавался благодаря светлому брючному костюму, который визуально добавлял Джоли несколько килограммов.

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода
Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Светло-бежевый костюм действительно смотрелся так, будто немного велик актрисе: брюки и пиджак сидели неидеально на стройной Анджелине. Привлекли внимание общественности и те изменения, которые произошли с внешностью знаменитости. Застывшее, словно маска, лицо выдавало недавно проведенный курс инъекций ботокса, а острые, как бритва, скулы — увлечение филлерами.

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Джоли и раньше была частой гостье в кабинете косметолога, а также неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Из самых очевидных операций на лице у звезды были проведены ринопластика, коррекция подбородка и удаление комков Биша. В момент бракоразводного процесса Анджелина сильно похудела, что моментально отразилось на состоянии и эластичности кожи. Разобравшись с проблемами в личной жизни, актриса начала постепенно возвращаться к жизни и в первую очередь занялась ребрендингом собственной внешности.

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода
Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

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