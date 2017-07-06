Ирина Шейк показала, как выглядит без макияжа

Всего три месяца назад 31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой, однако модель уже вернулась в форму и приступила к работе. Некоторые поклонники Шейк считают, что после родов она стала выглядеть даже лучше, чем раньше, и Ирина доказывает правдивость их слов, публикуя в соцсетях откровенные фото в бикини и селфи без макияжа.

На новом снимке невеста Брэдли Купера позирует на пляже в купальнике, без косметики и с мокрыми волосами. Менее чем за сутки фото собрало 326 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.