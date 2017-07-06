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    06 июля 2017

    Ирина Шейк показала, как выглядит без макияжа

    Супермодель и новоиспеченная мама выложила селфи без косметики

    Всего три месяца назад 31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой, однако модель уже вернулась в форму и приступила к работе. Некоторые поклонники Шейк считают, что после родов она стала выглядеть даже лучше, чем раньше, и Ирина доказывает правдивость их слов, публикуя в соцсетях откровенные фото в бикини и селфи без макияжа.

    На новом снимке невеста Брэдли Купера позирует на пляже в купальнике, без косметики и с мокрыми волосами. Менее чем за сутки фото собрало 326 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.


    Напомним, что в марте у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась дочь Лея де Сена. Уже в мае российская модель вышла в свет на Каннском кинофестивале и возобновила участие в показах и съемках.


    Ирина ШейкФОТОGetty Images

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