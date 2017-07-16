Ирина Шейк поделилась новым откровенным снимком

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31-летняя супермодель показала фигуру спустя четыре месяца после родов
В конце марта у Ирины Шейк и ее жениха, голливудского актера Брэдли Купера, родилась дочь Леа де Сена. Модель быстро пришла в форму и уже в мае блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а недавно приняла участие в первой после родов откровенной фотосессии. Сегодня Ирина поделилась новым сексуальным снимком.
Шейк опубликовала в Instagram новое откровенное селфи в зеркало. Модель позирует в белоснежном белье и демонстрирует подтянутый живот. Уже за первые полчаса снимок получил 100 тысяч лайков.
За время беременности российская модель и невеста Брэдли Купера набрала примерно 15 кг. Избавиться от них Ирине Шейк помогает пилатес, дробное питание и долгие прогулки с дочкой — от услуг няни Шейк и Купер отказались.