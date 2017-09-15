Hermès представили новый аромат Twilly d’Hermès

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Самый свободолюбивый запуск французского бренда
Модный Дом Hermès приготовил особый сюрприз для поклонниц бренда, приурочив его аккурат к окончанию лета, — новый свободолюбивый аромат Twilly d’Hermès. Вдохновленный современными девушками, жизнь которых порой проходит в совершенно безумном ритме, этот парфюм стирает все возможные рамки и ограничения. Это подлинный дух свободы, женственности и оптимизма.
Словно наперекор всем традициям, аромат меняет привычный удлиненный флакон Hermès на более компактную версию. По словам креативного парфюмера бренда Кристин Нажель, так она хотела передать своенравный, а иногда даже немного бунтарский дух нового поколения девушек, которые не боятся отрезать длинные волосы или носить провокационное мини, таким образом выражая себя.
Не менее яркой и свободолюбивой получилась и композиция нового аромата. Три главные ноты — имбирь, тубероза, сандал. Вы о таком когда-нибудь слышали? В исполнении Кристин Нажель композиция Twilly d’Hermès звучит невероятно пронзительно и женственно. Здесь присутствует и свежесть новых ощущений, и острота головокружительного романа, и правильная женственность, заключенная в романтичный розовый флакон с символичной для бренда пестрой лентой-спагетти, которая, словно связующая нить, объединяет всех девушек нового поколения.