Hermès представили новый аромат Twilly d’Hermès

Модный Дом Hermès приготовил особый сюрприз для поклонниц бренда, приурочив его аккурат к окончанию лета, — новый свободолюбивый аромат Twilly d’Hermès. Вдохновленный современными девушками, жизнь которых порой проходит в совершенно безумном ритме, этот парфюм стирает все возможные рамки и ограничения. Это подлинный дух свободы, женственности и оптимизма.

Словно наперекор всем традициям, аромат меняет привычный удлиненный флакон Hermès на более компактную версию. По словам креативного парфюмера бренда Кристин Нажель, так она хотела передать своенравный, а иногда даже немного бунтарский дух нового поколения девушек, которые не боятся отрезать длинные волосы или носить провокационное мини, таким образом выражая себя.