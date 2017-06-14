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14 июня 2017

Хайди Клум появилась на публике без макияжа

Модель не стесняется выходить на улицу без косметики

Сегодня в сети появились новые фотографии Хайди Клум, на которых папарацци удалось запечатлеть звезду подиума без макияжа во время ее прогулки по одному из районов Нью-Йорка. К слову, поклонники знаменитости отметили, что без косметики 44-летняя модель выглядит на свой истинный возраст: «И все-таки грамотный визажист может творить настоящие чудеса! С макияжем Хайди не дашь и тридцати».

Хайди Клум ФОТОGetty Images

Напомним, что в данный момент Клум возобновила отношения со своим давним возлюбленным — арт-дилером Вито Шнабелем, который младше своей избранницы на 13 лет. «Хайди хочется выглядеть рядом с Вито его ровесницей, поэтому она очень тщательно следит за состоянием своей кожи. И никогда не появляется рядом с бойфрендом без косметики, чтобы не было заметно, что она сильно его старше», — прокомментировал один из источников, близких к знаменитости.


Хайди Клум и Вито Шнабель
Хайди Клум

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