Хайди Клум появилась на публике без макияжа

Сегодня в сети появились новые фотографии Хайди Клум , на которых папарацци удалось запечатлеть звезду подиума без макияжа во время ее прогулки по одному из районов Нью-Йорка. К слову, поклонники знаменитости отметили, что без косметики 44-летняя модель выглядит на свой истинный возраст : «И все-таки грамотный визажист может творить настоящие чудеса! С макияжем Хайди не дашь и тридцати».

Напомним, что в данный момент Клум возобновила отношения со своим давним возлюбленным — арт-дилером Вито Шнабелем, который младше своей избранницы на 13 лет. «Хайди хочется выглядеть рядом с Вито его ровесницей, поэтому она очень тщательно следит за состоянием своей кожи. И никогда не появляется рядом с бойфрендом без косметики, чтобы не было заметно, что она сильно его старше», — прокомментировал один из источников, близких к знаменитости.