Вчера папарацци удалось сфотографировать Эмили Ратаковски на пляже в Лос-Анджелесе, где она проводила время в компании друзей. Стоит ли говорить, что после того, как снимки попали в сеть, поклонники знаменитости наперебой стали обсуждать идеальную фигуру звезды. Напомним, что не так давно сама актриса призналась, что ее нарочитая сексуальность порой плохо отражается на ее карьере. «Режиссеры часто мне отказывают не потому, что я не подхожу на роль, а из-за моего чрезмерного, как им кажется, сексуального образа», —призналась звезда.