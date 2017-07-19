Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    19 июля 2017

    Фото дня: Эмили Ратаковски на пляже в Лос-Анджелесе

    Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

    Вчера папарацци удалось сфотографировать Эмили Ратаковски на пляже в Лос-Анджелесе, где она проводила время в компании друзей. Стоит ли говорить, что после того, как снимки попали в сеть, поклонники знаменитости наперебой стали обсуждать идеальную фигуру звезды. Напомним, что не так давно сама актриса призналась, что ее нарочитая сексуальность порой плохо отражается на ее карьере. «Режиссеры часто мне отказывают не потому, что я не подхожу на роль, а из-за моего чрезмерного, как им кажется, сексуального образа», —призналась звезда.

    Эмили Ратаковски на пляже в Лос-АнжелесеФОТОGetty
    Эмили Ратаковски на пляже в Лос-Анжелесе

    Но совсем недавно появилась информация о том, что следующим фильмом Ратаковски станет комедия I FeelPretty, где ее коллегой по съемочной площадке будет Эми Шумер. К слову, Шумер сама не раз страдала из-за так называемого боди-шейминга. Правда, в случае со звездой фильма «Девушка без комплексов» режиссеры часто отказывали актрисе из-за ее пышных форм.

    Эмир Шумер

    Эмир Шумер

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз