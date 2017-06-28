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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

28 июня 2017

Forever Young: 41-летняя китаянка стала новой звездой Instagram

Нестареющая дизайнер Лур Хсу из Тайваня покорила сосцети

В Instagram набирает популярность страница китаянки Лур Хсу. Тайваньский дизайнер стала звездой социальных сетей, когда ее подписчики узнали, что скоро Лур исполнился 42 года: раньше Хсу принимали за подростка.

По словам Лур Хсу, хорошо выглядеть ей помогают четыре правила — китаянка ест преимущественно овощи, пьет много воды, практически никогда не загорает, а также не употребляет продукты, в которых содержится сахар. Избегать появления морщин ей помогают солнцезащитные средства: Хсу уверена, что именно солнце сильнее всего старит кожу.

Сейчас на аккаунт китаянки подписано 362 тысячи человек. На своей страничке Лур делится собственными образами, кадрами из путешествия, секретами красоты и любимыми бьюти-средствами.


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