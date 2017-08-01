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    01 августа 2017

    Ферги показала фигуру в купальнике

    42-летняя певица заставила весь мир говорить о себе

    Ферги всегда умела подчеркнуть свои соблазнительные формы. И хотя ее нельзя назвать худышкой, она очень редко страдает от лишнего веса — все из-за ежедневных тренировок и правильного питания. С детства солистка The Black Eyed Peace занималась танцами, а около 15 лет назад начала практиковать кардио и силовыми тренировками, что, несомненно, дает прекрасные результаты.

    Ферги
    Ферги

    Так, вчера 42-летнюю певицу заметили на пляже: Ферги прогуливалась по побережью в сексуальном бикини, подчеркивающем спортивную фигуру. Теперь в сети обсуждают ее отличную физическую форму — у Ферги накачанные ноги и пресс, а на бедрах нет ни намека на целлюлит. Не каждая женщина в возрасте певицы может похвастаться такой идеальной фигурой, считают поклонники.

    ФергиФОТОLegion-media.ru
    ФергиФОТОLegion-media.ru

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