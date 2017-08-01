Ферги показала фигуру в купальнике

Ферги всегда умела подчеркнуть свои соблазнительные формы. И хотя ее нельзя назвать худышкой, она очень редко страдает от лишнего веса — все из-за ежедневных тренировок и правильного питания. С детства солистка The Black Eyed Peace занималась танцами, а около 15 лет назад начала практиковать кардио и силовыми тренировками, что, несомненно, дает прекрасные результаты.