Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму в рекордные сроки

Чуть больше месяца назад в сети появились фотографии Евы Лонгории из отпуска, на которых 42-летняя актриса позирует с сильно округлившимся животом. После этого в СМИ сразу же поползли слухи о том, что звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и ее супруг, медиамагнат Хосе Антонио Бастон, ждут первенца. Однако Ева поспешила опровергнуть эту информацию, заверив поклонников, что она просто решила расслабиться и перестать ограничивать себя в еде. И вот, спустя всего несколько недель после этого заявления, папарацци удалось заснять Лонгорию на прогулке, и стоит отметить, что знаменитости удалось в рекордные сроки сбросить все набранные килограммы. «Да, это не обман зрения, Ева действительно сильно похудела. Все потому, что у нее появился стимул — Еву пригласили принять участие в одном проекте, название которого она держит в секрете, и поэтому ей пришлось усиленно тренироваться, чтобы вновь вернуться в прежнюю форму», — сообщил инсайдер.