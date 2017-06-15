Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму в рекордные сроки

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Как актрисе удалось так быстро избавиться от лишних килограмм?
Чуть больше месяца назад в сети появились фотографии Евы Лонгории из отпуска, на которых 42-летняя актриса позирует с сильно округлившимся животом. После этого в СМИ сразу же поползли слухи о том, что звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и ее супруг, медиамагнат Хосе Антонио Бастон, ждут первенца. Однако Ева поспешила опровергнуть эту информацию, заверив поклонников, что она просто решила расслабиться и перестать ограничивать себя в еде. И вот, спустя всего несколько недель после этого заявления, папарацци удалось заснять Лонгорию на прогулке, и стоит отметить, что знаменитости удалось в рекордные сроки сбросить все набранные килограммы. «Да, это не обман зрения, Ева действительно сильно похудела. Все потому, что у нее появился стимул — Еву пригласили принять участие в одном проекте, название которого она держит в секрете, и поэтому ей пришлось усиленно тренироваться, чтобы вновь вернуться в прежнюю форму», — сообщил инсайдер.
К слову, поклонники актрисы уже заметили, что звезда стала все чаще публиковать в своем Instagram фотографии с тренировок и велопробегов, хотя ранее Лонгория не раз отмечала в своих интервью, что терпеть не может спорт. «Я готова на все, лишь бы не ходить в зал. В день тренировки моя единственная мечта — чтобы тренер позвонил и отметил наши занятия», — призналась знаменитость.
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