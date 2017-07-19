Ешь и худей: секреты идеального тела Селены Гомес

Несмотря на то, что внешность Селены Гомес нельзя назвать модельной, это не мешает ей быть одной из самых востребованных и сексуальных звезд американского шоу-бизнеса. В подтверждение тому — абсолютный рекорд по числу подписчиков в Instagram и обаятельный рэпер The Weekend в качестве бойфренда. Но, как утверждает личный тренер звезды Эми Розофф Дэвис, чтобы держать себя в форме, Гомес не изнуряет себя тренировками в спортзале и уж тем более не морит голодом: «Я никогда не взвешивала Селену, потому что не считаю, что цифра на весах как-то зависит от того, как человек выглядит. Селена любит фастфуд, и я никогда не запрещала ей его есть. Жизнь у нас одна, чтобы полностью лишать себя такого удовольствия, как вкусная еда. Другое дело, что я постаралась привить ей привычку питаться правильно, а также во всем знать меру», — утверждает Эми.