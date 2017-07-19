Ешь и худей: секреты идеального тела Селены Гомес

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Как тренируется и питается одна из самых сексуальных голливудских звезд
Несмотря на то, что внешность Селены Гомес нельзя назвать модельной, это не мешает ей быть одной из самых востребованных и сексуальных звезд американского шоу-бизнеса. В подтверждение тому — абсолютный рекорд по числу подписчиков в Instagram и обаятельный рэпер The Weekend в качестве бойфренда. Но, как утверждает личный тренер звезды Эми Розофф Дэвис, чтобы держать себя в форме, Гомес не изнуряет себя тренировками в спортзале и уж тем более не морит голодом: «Я никогда не взвешивала Селену, потому что не считаю, что цифра на весах как-то зависит от того, как человек выглядит. Селена любит фастфуд, и я никогда не запрещала ей его есть. Жизнь у нас одна, чтобы полностью лишать себя такого удовольствия, как вкусная еда. Другое дело, что я постаралась привить ей привычку питаться правильно, а также во всем знать меру», — утверждает Эми.
«В качестве перекуса любимую картошку фри или чипсы вполне можно заменить морковью и хумусом. Обычно на завтрак Селена ест яйца, авокадо, рис, бобовые или греческий йогурт с гранолой. На обед — салат из индейки с бобами и авокадо. В качестве заправки отлично подойдут оливковое масло, красный бальзамический уксус, дижонская горчица или обычный лимонный сок. Ужин может состоять из лосося на пару или курицы терияки с авокадо, рисом и огурцом. Также Селена очень любит суши», — объясняет Дэвис.
Что же касается походов в спортзал, то для наилучшего результата звездный тренер предпочитает миксовать тренировки: «Кардио, пилатес, йога и спортивная ходьба — все это помогает вашему телу быть в форме. Мы делаем с Селеной растяжку почти каждый день. Во время продолжительных туров вместо тренировки мы часто просто гуляем по городу, осматривая местные достопримечательности. Это является не только отличной кардионагрузкой, но и помогает отвлечься от суеты, связанной с выступлениями, и по-настоящему расслабиться».