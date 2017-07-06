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    06 июля 2017

    Эмили Ратаковски сменила прическу

    Супермодель экспериментирует с имиджем

    Модель и актриса Эмили Ратаковски редко экспериментирует со внешностью, поэтому последние фотографии звезды в Instagram удивили ее подписчиков — в кадре Эмили появилась с густой челкой.

    Новый образ Ратаковски дополнила драматичным макияжем с акцентом на глаза. Перед камерой звезда фильма «Исчезнувшая» позировала в отделанном кружевом боди и макси-юбке с высоким разрезом.


    Поклонники модели отметили, что с челкой Эмили Ратаковски стала похожа на актрису Одри Хепберн. При этом в соцсетях отмечают, что, скорее всего, Ратаковски не отстригла челку, а вновь примерила накладную. Подобный бьюти-трюк Эмили уже проделывала на открытии Каннского кинофестиваля.

    Эмили Ратаковски

    Эмили Ратаковски

    Одри Хепберн

    Одри Хепберн

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