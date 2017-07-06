Эмили Ратаковски сменила прическу

Модель и актриса Эмили Ратаковски редко экспериментирует со внешностью, поэтому последние фотографии звезды в Instagram удивили ее подписчиков — в кадре Эмили появилась с густой челкой.

Новый образ Ратаковски дополнила драматичным макияжем с акцентом на глаза. Перед камерой звезда фильма «Исчезнувшая» позировала в отделанном кружевом боди и макси-юбке с высоким разрезом.