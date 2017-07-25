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Актриса решилась на эксперименты с прической
Буквально вчера 26-летняя звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» продемонстрировала своим поклонникам новый цвет волос, а уже сегодня Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фото с короткой стрижкой. Судя по снимку, на котором актриса позирует в нижнем белье и топе с глубоким декольте, Эмили приняла участие в очередной откровенной фотосессии. Стоит отметить, что всего за пару часов этот пост собрал более 335 тысяч лайков и почти тысячу восторженных комментариев: «Невероятная красавица», «Чудо-женщина», «Вам очень идет эта стрижка».
Некоторые поклонники знаменитости предположили, что Ратаковски специально постриглась, чтобы сделать свой образ чуть более дерзким: «Недавно Эмили пожаловалась, что режиссеры не хотят брать ее в проекты из-за «чрезмерной сексуальности», и мы считаем, что именно это стало причиной смены имиджа». В свою очередь, другая половина фанатов актрисы уверена, что это всего-навсего парик и уже завтра звезда вернется к своему прежнему образу.