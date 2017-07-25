Буквально вчера 26-летняя звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» продемонстрировала своим поклонникам новый цвет волос, а уже сегодня Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фото с короткой стрижкой. Судя по снимку, на котором актриса позирует в нижнем белье и топе с глубоким декольте, Эмили приняла участие в очередной откровенной фотосессии. Стоит отметить, что всего за пару часов этот пост собрал более 335 тысяч лайков и почти тысячу восторженных комментариев: «Невероятная красавица», «Чудо-женщина», «Вам очень идет эта стрижка».