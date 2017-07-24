Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж

Эмили Ратаковски любит удивлять: она всегда выбирает рискованные наряды, но при этом никогда не изменяет своей прическе. Вот уже много лет модель предпочитает длинные волосы классического каштанового оттенка. Но вчера ей удалось заинтриговать подписчиков: девушка выложила в свой Instagram фото, на котором у нее ярко-розовые волосы. Многие решили, что это парик, однако другие уверены — Эмили решила составить конкуренцию Кайли Дженнер и примерить новый цвет волос всерьез.