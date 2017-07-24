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    24 июля 2017

    Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж

    Самая сексуальная девушка Голливуда решилась на эксперимент с внешностью

    Эмили Ратаковски любит удивлять: она всегда выбирает рискованные наряды, но при этом никогда не изменяет своей прическе. Вот уже много лет модель предпочитает длинные волосы классического каштанового оттенка. Но вчера ей удалось заинтриговать подписчиков: девушка выложила в свой Instagram фото, на котором у нее ярко-розовые волосы. Многие решили, что это парик, однако другие уверены — Эмили решила составить конкуренцию Кайли Дженнер и примерить новый цвет волос всерьез.

    Кстати, в мае этого года Ратаковски появилась в Каннах с остриженной челкой, и, несмотря на то, что новая прическа модели выглядела вполне реалистично, оказалось, что это лишь шиньон.

    Эмили Ратаковски
    Эмили Ратаковски

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