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    18 августа 2017

    Элизабет Херли поделилась новой откровенной фотографией

    52-летняя актриса показала подтянутую фигуру

    В начале лета Элизабет Херли исполнилось 52 года, но актриса не устает доказывать своим поклонникам, что возраст — лишь цифры в паспорте. Херли постоянно делится в Instagram фотографиями в бикини собственного дизайна, а вчера поразила своих подписчиков новым откровенным снимком.

    На фото Элизабет лежит на кровати в нижнем белье и белом халате, демонстрирующем ее подтянутый живот. Снимок собрал 37 тысяч лайков и более тысячи восхищенных комментариев.

    Поддерживать фигуру Херли помогают йога и пилатес. Каждый день актриса выделяет полчаса на быструю ходьбу и пьет много воды. Также Лиз исключила из своего рациона хлеб, пасту и сыр.

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