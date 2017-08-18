Элизабет Херли поделилась новой откровенной фотографией

В начале лета Элизабет Херли исполнилось 52 года, но актриса не устает доказывать своим поклонникам, что возраст — лишь цифры в паспорте. Херли постоянно делится в Instagram фотографиями в бикини собственного дизайна, а вчера поразила своих подписчиков новым откровенным снимком.

На фото Элизабет лежит на кровати в нижнем белье и белом халате, демонстрирующем ее подтянутый живот. Снимок собрал 37 тысяч лайков и более тысячи восхищенных комментариев.