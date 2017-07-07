Эль Макферсон опубликовала откровенное фото в бикини

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53-летняя модель продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Несмотря на то, что в данный момент Эль Макферсон находится в процессе развода со своим теперь уже бывшим супругом, миллиардером Джеффри Соффером, это не мешает ей вести активную жизнь в соцсетях. В частности, на днях 53-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram интригующее фото в бикини, продемонстрировав тем самым идеальную фигуру. Стоит ли говорить, что этот снимок вызвал невероятный восторг у поклонников звезды подиума: «Прекрасна как никогда», «Я вас обожаю. Вы одна из самых невероятных женщин на планете. И ваши фотографии просто потрясающие».
Напомним, новость о том, что австралийская модель подала на развод, появилась в сети в середине прошлого месяца. Причиной расставания Макферсон и ее второго мужа, бизнесмена Джеффри Соффера, стала измена супруга: «Да, Эль сейчас тяжело, но она старается не падать духом и достойно пережить этот непростой период своей жизни», — признался один из близких друзей модели.
Джеффри Соффер и Эль МакферсонФОТО