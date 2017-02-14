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14 февраля 2017

Джулия Робертс набрала 20 кг из-за проблем в браке

Актриса, по сообщениям источников, активно «заедает» расставание с мужем

Проблемы в личной жизни Джулии Робертс вот уже несколько лет являются одной из ключевых тем в таблоидах. 14-летний брак актрисы с Дэниелом Модером, судя по всему, переживает непростой период, и часто, торопя события, репортеры «разводили» пару, в итоге отменявшую слухи совместным появлением на публике.

Джулия Робертс

Джулия Робертс

ФОТОLegion-Media.ru

Впрочем, в последний год ситуация действительно обострилась, и даже утверждения СМИ о раздельном проживании Робертс и Модером не опровергаются.

В декабре, как сообщает пресса, Дэнни Модер все-таки сьехал из семейного особняка в Малибу, поселившись в арендованном доме напротив. Это окончательно выбило актрису из колеи — она перестала следить за собой и набрала 20 кг лишнего веса. Никакой диеты, никаких физических упражнений — Робертс, утверждают инсайдеры, активно заедает свои проблемы.

«Это все, что она может делать, выбравшись утром из постели. После того, как дети уходят в школу, Джулия хандрит дома, смотрит телевизор и ест. Она заказывает еду на дом и не контролирует себя, выбирая не только основные блюда, но и непременно десерт», — говорит источник.

Отношения с мужем, впрочем, такая жизнь улучшить не может, тем более, как утверждают СМИ, улучшать там уже нечего.

«После 14 лет брака Джулия и Дэниел ведут совершенно раздельный образ жизни», — говорит инсайдер.

Джулия РобертсФОТОLegion-Media.ru

Джулия Робертс и Дэнни Модер познакомились в 2001 году на съемках фильма «Мексиканец», где была занята актриса. Через год они поженились, еще через два — стали родителями близнецов, Хазел Патриши и Финнеаса Уолтера. В 2007 году в звездном семействе появился третий ребенок — Генри Дэниел.

Джулия Робертс и Дэниел Модер

Джулия Робертс и Дэниел Модер

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СМИ уличили Джулию Робертс в измене мужу

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