Джиджи Хадид кардинально сменила имидж

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Самая обсуждаемая модель планеты решилась на новый цвет волос
Джиджи Хадид редко соглашается на кардинальные эксперименты с внешностью, хотя совсем недавно снялась для рекламной кампании Stuart Weitzman со стрижкой «под мальчика». Оказалось, что это был парик, но новый имидж поклонники 22-летней модели оценили.
Теперь же Джиджи решила попробовать главный тренд этого лета — цветное окрашивание. Пряди светлых волос модели на время стали фиолетово-розовыми, что Хадид продемонстрировала в своем Instagram. Подписчики Джиджи назвали ее рок-звездой и посоветовали чаще экспериментировать с образом.