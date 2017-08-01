Джиджи Хадид кардинально сменила имидж

Теперь же Джиджи решила попробовать главный тренд этого лета — цветное окрашивание. Пряди светлых волос модели на время стали фиолетово-розовыми, что Хадид продемонстрировала в своем Instagram. Подписчики Джиджи назвали ее рок-звездой и посоветовали чаще экспериментировать с образом.