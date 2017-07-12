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    12 июля 2017

    Джиджи Хадид изменилась до неузнаваемости

    Модель опубликовала фото с короткой стрижкой

    Несколько часов назад Джиджи Хадид опубликовала в Instagram фотографию с очередной съемки, на которой модель позирует в новом образе — с короткой стрижкой «под мальчика». На столь радикальное изменение имиджа сестра Беллы пошла ради участия в рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman. Смена образа не осталась незамеченной поклонниками 22-летней модели, которые оставили больше тысячи комментариев под этим постом, не говоря уже о более полумиллиона лайков: «Горжусь вами, как всегда», «Вы сделали стрижку?», «Вы выглядите невероятно с новой прической!».



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