Джанет Джексон возвращается в форму после родов

В апреле этого года Джанет Джексон неожиданно ушла от мужа, катарского миллиардера Виссам Аль-Мана. Это случилось спустя три месяца после рождения их первенца Иссы. Брак длился пять лет, все это время никаких слухов о разладе в звездной паре не возникало. Более того, Джанет ушла из шоу-бизнеса, перестала выходить в свет и к тому же сильно изменилась внешне, набрав около 50 килограммов веса. Развод вернул певицу в публичное пространство.

Джанет Джексон во время беременности ФОТО XPOSUREPHOTOS.COM/LEGION-MEDIA.RU

«Да, это я, на случай, если вы меня не узнали, потому что я действительно изменилась. Да, я рассталась с мужем. Сейчас мы находимся в процессе развода. Все в руках Бога. Я благодарна ему за моего сына: он такой здоровый, красивый, милый, любящий и счастливый ребенок», — с таким заявлением выступила Джексон в ролике, опубликованном в ее Instagram.

Она также заявила, что готовится возобновить концертную деятельность и занята подготовкой тура, запланированного на осень. На днях Джанет и Виссам Аль-Мана начали бракоразводный процесс. Супруги прибыли в Королевский суд Лондона, на выходе из которого их засняли папарацци. Певица продемонстрировала чудеса перевоплощения — как сообщается, Джексон похудела на 25 килограммов и в целом выглядела прекрасно.

ФОТО legion-media.ru

«Джанет была в отличном настроении, хоть и провела в суде шесть часов. Она была рада видеть всю свою команду, своих адвокатов, брата Рэнди», — рассказал источник. Тем временем Аль-Мана, как отмечается, покинул здание суда в одиночестве и выглядел «мрачно».