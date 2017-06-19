Джанет Джексон возвращается в форму после родов

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Певица похудела на 25 килограммов
В апреле этого года Джанет Джексон неожиданно ушла от мужа, катарского миллиардера Виссам Аль-Мана. Это случилось спустя три месяца после рождения их первенца Иссы. Брак длился пять лет, все это время никаких слухов о разладе в звездной паре не возникало. Более того, Джанет ушла из шоу-бизнеса, перестала выходить в свет и к тому же сильно изменилась внешне, набрав около 50 килограммов веса. Развод вернул певицу в публичное пространство.
Джанет Джексон во время беременностиФОТО
«Да, это я, на случай, если вы меня не узнали, потому что я действительно изменилась. Да, я рассталась с мужем. Сейчас мы находимся в процессе развода. Все в руках Бога. Я благодарна ему за моего сына: он такой здоровый, красивый, милый, любящий и счастливый ребенок», — с таким заявлением выступила Джексон в ролике, опубликованном в ее Instagram.
Она также заявила, что готовится возобновить концертную деятельность и занята подготовкой тура, запланированного на осень. На днях Джанет и Виссам Аль-Мана начали бракоразводный процесс. Супруги прибыли в Королевский суд Лондона, на выходе из которого их засняли папарацци. Певица продемонстрировала чудеса перевоплощения — как сообщается, Джексон похудела на 25 килограммов и в целом выглядела прекрасно.
«Джанет была в отличном настроении, хоть и провела в суде шесть часов. Она была рада видеть всю свою команду, своих адвокатов, брата Рэнди», — рассказал источник. Тем временем Аль-Мана, как отмечается, покинул здание суда в одиночестве и выглядел «мрачно».
Возможно, озабоченный вид катарского бизнесмена объясняется тем, что Джанет Джексон, согласно брачному контракту, получит при разводе 200 миллионов долларов.
Напомним, что, по сообщениям СМИ, причиной расставания звездной пары стали разные культурные ценности.
Спецпроекты