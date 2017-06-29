Дива дивная: Татьяна Навка на церемонии закрытия ММКФ-2017

Подошел к концу 39-й Московский кинофестиваль - сегодня вечером по ступеням кинотеатра “Россия” в последний раз в этом году поднялись конкурсанты и члены жюри во главе с невероятной Орнеллой Мути. Среди самых ярких и запоминающихся гостей церемонии закрытия, безусловно, была Татьяна Навка. Российская спортсменка появилась на красной дорожке фестиваля в роскошном платье Valentin Yudashkin Haute Сouture с пышной юбкой в черно-белую полоску. Красный пояс идеально гармонировал с бархатным верхом наряда, а также акцентировал талию, добавляя всему образу еще большей женственности и сексуальности.