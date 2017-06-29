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29 июня 2017

Дива дивная: Татьяна Навка на церемонии закрытия ММКФ-2017

Роскошный образ спортсменки на красной дорожке фестиваля

Подошел к концу 39-й Московский кинофестиваль - сегодня вечером по ступеням кинотеатра “Россия” в последний раз в этом году поднялись конкурсанты и члены жюри во главе с невероятной Орнеллой Мути. Среди самых ярких и запоминающихся гостей церемонии закрытия, безусловно, была Татьяна Навка. Российская спортсменка появилась на красной дорожке фестиваля в роскошном платье Valentin Yudashkin Haute Сouture с пышной юбкой в черно-белую полоску. Красный пояс идеально гармонировал с бархатным верхом наряда, а также акцентировал талию, добавляя всему образу еще большей женственности и сексуальности.

В макияже супруги пресс-секретаря президента РФ основной акцент был сделан на губы при помощи классической алой помады. Кожа Татьяны была подсвечена хайлайтером, а скулы акцентирован золотистым бронзером. Выразительности глазам визажисты придали с помощью черного карандаша и дымчатых smoky. Волосы фигуристки уложили небрежными волнами, таким образом перенося все внимание на элегантные длинные серьги и ожерелье Chopard.

Дива дивная: Татьяна Навка на церемонии закрытия ММКФ-2017

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