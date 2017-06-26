Dior представили помады с эффектом тату Dior Addict Lip Tattoo

Такого в бьюти-индустрии еще точно не видели: этим летом Dior представили помады с эффектом тату на губах Dior Addict Lip Tattoo. Особенность новинки — в ее невероятной стойкости в сочетании с непревзойденным ощущением комфорта на губах. Легкая, тающая текстура продукта моментально впитывается, оставляя невесомое атласное покрытие и ненавязчивый ментоловый аромат.

По словам арт-директора по макияжу Dior Питера Филипса, Dior Addict Lip Tattoo — история про современное поколение девушек, жизнь которых проходит на бегу. Удобный формат блеска и нейтральная гамма позволяет наносить помаду, даже не заглядывая в зеркало. В основе формулы — идеальный баланс из воды, масел и цветовых пигментов, благодаря чему продукт дарит интенсивный и стойкий оттенок, но при этом практически не ощущается на губах.

Лицом рекламной кампании вновь стала Дженнифер Лоуренс, которая вот уже который сезон представляет линию помад Dior Addict.