Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    30 июня 2017

    Диета Алины Кабаевой

    Секреты идеальной фигуры олимпийской чемпионки

    Алина Кабаева – одна из самых таинственных российских звезд. После завершения головокружительной спортивной карьеры в 2007 году она занялась политикой, но со временем перестала появляться на светских мероприятиях и давать интервью. Пока ее жизнь обрастала мифами, самая именитая гимнастка в мире постепенно снова начала выходить в свет. Например, в мае этого года она в девятый раз организовала праздник художественной гимнастики «Алина», в котором приняли участие 500 детей. Кроме того, Кабаева активно занимается благотворительностью.

    Алина Кабаева

    За 11 лет в художественной гимнастике Кабаева добилась успехов, достойных Книги рекордов Гиннесса. Она – единственная гимнастка в мире, которая попала в сборник мировых достижений, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Помимо безусловного таланта, Алина, по мнению профессионалов, обладала невероятной дисциплиной - классическая школа Ирины Винер, которая готовила к Олимпийским играм российский спортсменок, иного не предполагала. После завершения спортивной карьеры был короткий период передышки, но сегодня Кабаева снова вернулась к привычному ей образу жизни с диетами и спортивными нагрузками.

    Алина Кабаева

    Как известно, физическую форму художественные гимнастки поддерживают только с помощью самого аскетичного образа жизни. Это вам не футбол с его шампанским рекой как обязательным атрибутом светскости. Гимнастки Винер жили совсем дугой жизнью. Программу тренировок выдерживала не каждая. Помимо ежедневных многочасовых занятий девочки из российской сборной должны были соблюдать строгую диету и жили в специальных общежитиях. Они начинали утро со взвешивания натощак, их жесткая диета включала только полезные углеводы для энергии и овощи с вареным мясом. Особенно это касалось юной Кабаевой, которая, несмотря на свою гибкость, всегда была склонна к полноте. Если спортсменка в команде Винер набирала вес, тренер нередко отчисляла ее из команды. Поэтому, чтобы быстро прийти в форму, гимнастки устраивали разгрузочные дни на овощах, кефире или гречке с зеленым чаем, а их обычный рацион строился на белках и сложных углеводах.

    Вот свод правил, по которым много лет питалась и главная гимнастка России Алина Кабаева:

    - Рацион должен состоять их мяса, рыбы, бобовых, творога и молока.
    - Полностью исключается жареное, копченое, мучное и сладкое.
    - Из десертов разрешены только горький шоколад, натуральный мармелад и сухофрукты.
    - Гимнастки соблюдают дробное питание - маленькие порции еды 4-5 раз в день позволяют пище быстро перевариваться.
    - Важно соблюдение режима питания – есть можно не позже, чем за 2 часа до тренировки.
    - После 18:00 прием пищи категорически запрещается.

    Меню гимнасток на день выглядит так:

    Завтрак: овсяная каша с сухофруктами на воде, обезжиренный йогурт, тосты, сыр.
    Второй завтрак (через два часа после тренировки): овощной или фруктовый салат.
    Обед: овощной суп, отварная курица, свежевыжатый сок.
    Ужин: нежирная рыба с гарниром из стручковой фасоли, зеленый чай.

    Алина КабаеваФОТОСергей Савостьянов/ТАСС

    После завершения карьеры Алине Кабаевой пришлось изменить режим питания - это мгновенно отразилось на физической форме. Она спортсменка признавалась, что обожает сладкое, но стоит ей позволить себе шоколад или мучное, как приходится снова возвращаться к диете. Благо, выработанная годами система работает безотказно.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз