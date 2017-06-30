Диета Алины Кабаевой

Алина Кабаева – одна из самых таинственных российских звезд. После завершения головокружительной спортивной карьеры в 2007 году она занялась политикой, но со временем перестала появляться на светских мероприятиях и давать интервью. Пока ее жизнь обрастала мифами, самая именитая гимнастка в мире постепенно снова начала выходить в свет. Например, в мае этого года она в девятый раз организовала праздник художественной гимнастики «Алина», в котором приняли участие 500 детей. Кроме того, Кабаева активно занимается благотворительностью.

За 11 лет в художественной гимнастике Кабаева добилась успехов, достойных Книги рекордов Гиннесса. Она – единственная гимнастка в мире, которая попала в сборник мировых достижений, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Помимо безусловного таланта, Алина, по мнению профессионалов, обладала невероятной дисциплиной - классическая школа Ирины Винер, которая готовила к Олимпийским играм российский спортсменок, иного не предполагала. После завершения спортивной карьеры был короткий период передышки, но сегодня Кабаева снова вернулась к привычному ей образу жизни с диетами и спортивными нагрузками.

Как известно, физическую форму художественные гимнастки поддерживают только с помощью самого аскетичного образа жизни. Это вам не футбол с его шампанским рекой как обязательным атрибутом светскости. Гимнастки Винер жили совсем дугой жизнью. Программу тренировок выдерживала не каждая. Помимо ежедневных многочасовых занятий девочки из российской сборной должны были соблюдать строгую диету и жили в специальных общежитиях. Они начинали утро со взвешивания натощак, их жесткая диета включала только полезные углеводы для энергии и овощи с вареным мясом. Особенно это касалось юной Кабаевой, которая, несмотря на свою гибкость, всегда была склонна к полноте. Если спортсменка в команде Винер набирала вес, тренер нередко отчисляла ее из команды. Поэтому, чтобы быстро прийти в форму, гимнастки устраивали разгрузочные дни на овощах, кефире или гречке с зеленым чаем, а их обычный рацион строился на белках и сложных углеводах.

Вот свод правил, по которым много лет питалась и главная гимнастка России Алина Кабаева:

- Рацион должен состоять их мяса, рыбы, бобовых, творога и молока.

- Полностью исключается жареное, копченое, мучное и сладкое.

- Из десертов разрешены только горький шоколад, натуральный мармелад и сухофрукты.

- Гимнастки соблюдают дробное питание - маленькие порции еды 4-5 раз в день позволяют пище быстро перевариваться.

- Важно соблюдение режима питания – есть можно не позже, чем за 2 часа до тренировки.

- После 18:00 прием пищи категорически запрещается.

Меню гимнасток на день выглядит так:

Завтрак: овсяная каша с сухофруктами на воде, обезжиренный йогурт, тосты, сыр.

Второй завтрак (через два часа после тренировки): овощной или фруктовый салат.

Обед: овощной суп, отварная курица, свежевыжатый сок.

Ужин: нежирная рыба с гарниром из стручковой фасоли, зеленый чай.