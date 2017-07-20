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    20 июля 2017

    Даутцен Крез полностью обнажилась в новой фотосессии

    32-летняя модель разделась для американского глянца

    Даутцен Крез — ангелоподобная нордическая блондинка, головокружительная карьера которой началась в Victoria’s Secret. Впрочем, даже несмотря на эту главу в своей карьере, супермодель редко раздевалась перед фотографами, ограничиваясь пляжными и бельевыми съемками для традиционного каталога бренда. Тем не менее на днях в интернете появились свежие снимки красавицы для американского издания Love Magazine.

    На стильном черно-белом фото Даутцен позирует полностью обнаженной. Модель запечатлена со спины сидящей в пол-оборота. Поклонники 32-летней знаменитости не уставали восхищаться роскошной фигурой мамы двоих детей. Сама Крез не раз признавалась, что редко сидит на строгих диетах, предпочитая им здоровое и сбалансированное питание. Главное, уверена красавица, регулярные занятия спортом. Кардиотренировки и упражнения с собственным весом — обязательный пункт в ежедневной программе Даутцен, даже когда она находится на отдыхе.

    Даутцен Крез полностью обнажилась в новой фотосессии
    Даутцен Крез полностью обнажилась в новой фотосессии

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