Даутцен Крез полностью обнажилась в новой фотосессии

Даутцен Крез — ангелоподобная нордическая блондинка, головокружительная карьера которой началась в Victoria’s Secret. Впрочем, даже несмотря на эту главу в своей карьере, супермодель редко раздевалась перед фотографами, ограничиваясь пляжными и бельевыми съемками для традиционного каталога бренда. Тем не менее на днях в интернете появились свежие снимки красавицы для американского издания Love Magazine.

На стильном черно-белом фото Даутцен позирует полностью обнаженной. Модель запечатлена со спины сидящей в пол-оборота. Поклонники 32-летней знаменитости не уставали восхищаться роскошной фигурой мамы двоих детей. Сама Крез не раз признавалась, что редко сидит на строгих диетах, предпочитая им здоровое и сбалансированное питание. Главное, уверена красавица, регулярные занятия спортом. Кардиотренировки и упражнения с собственным весом — обязательный пункт в ежедневной программе Даутцен, даже когда она находится на отдыхе.