Ciao, Roma: аромат Valentino Donna для римских каникул

В то время, как модной столицей Италии принято считать Милан, на создание коллекций haute couture дизайнеров марки Valentino – Марию Грацию Кюри и Пьерпаоло Пиччоли – всегда вдохновлял Рим. Вечный город так любим тандемом отнюдь не за свою монументальность, а за непринужденную атмосферу и врожденную элегантность местных женщин. Беззаботное настроение Рима и характер истинной итальянки кутюрье стремились передать и в одном из самых ярких парфюмерных релизов последних лет – аромате Valentino Donna.

Парфюмеры Соня Констант и Антуан Месондью, авторы ароматов-бестселлеров, создали нежный букет из розы, ириса и бергамота, дополнив его теплыми нотами кожи, ванили и пачулей. В итоге соблазнительный аромат звучит современно и в то же время элегантно, а именно эти черты присущи стилю Valentino. Парфюм представлен в строгом флаконе из тяжелого стекла с объемными призмами, напоминающими стены традиционных палаццо или декор на тяжелых воротах римских базилик.

Выход Valentino Donna ознаменовался премьерой короткометражки Луи Гарреля, посвященной итальянской столице. Французский актер, ранее ставший лицом аромата Valentino Uomo, снял ночную прогулку актрисы Астрид Берже-Фрисби по безлюдной Пьяцца Навона. Романтический и немного таинственный сюжет в полной мере совпал с таким же настроением аромата. Если вы любите фильмы Феллини и у вас перехватывает дыхание от воспоминании о Колизее, то аромат Valentino Donna вернет вас в любимый город в любой момент, когда только пожелаете. Кстати, в апреле марка готовится представить новое издание аромата Valentino Donna Acqua – какой уголок Италии будет воспет в его композиции - пока интрига.