Chanel представили весенне-летнюю коллекцию Coco Codes

Этой весной международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика предлагает взять за основу пять знаковых для модного Дома цветов: красный, черный, золотой, бежевый и белый. Именно они стали базой новой весенне-летней коллекции Coco Codes. Уникальность этих оттенков — в удивительной способности складываться в контрастные, но при этом гармоничные комбинации. Пять базовых цветов Chanel — это и есть те пять кодов в макияже, которые подарили название всей коллекции.

Палитра румян Coco Code; лак Le Vernis Longue Tenue 548 - Blanc White; помада Rouge Allure 176 Independante

Роскошная палитра румян Coco Codes похожа на четырехцветный кубик Рубика, оттенки которого гармонично дополняют друг друга. Смешав их взмахом кисти воедино, вы получите правильный оттенок румян на скулах. Воспользовавшись каждым из оттенков по отдельности — уникальный продукт для макияжа. Так, мерцающий жемчужный и светло-медовый оттенки могут исполнить роль хайлайтера и легкого бронзера. Глубокий карамельно-бежевый хорош для контуринга, а насыщенный розово-красный — для цветовых акцентов на яблочках щек. Представлены в коллекции и монорумяна Joues Contraste: лишенные насыщенного цветового пигмента, они скорее подходят на роль нежного хайлайтера для создания по-весеннему свежего и романтичного образа.

Карандаш Stylo Yeux Waterproof 932 Mat Taupe; помада 128 Noi Moderne; тени Les 4 Ombres 278 - Codes Subtils; Румяна Joues Contraste

Взяв за основу классический красный цвет, Лючия Пика представила два совершенно новых оттенка помады Rouge Allure: коралловый и огненно-красный. Линия Rouge Allure Velvet также пополнилась двумя новинками — бледно-розовым La Secrète и розово-бежевым Libre, а в гамме помад-блесков Rouge Coco Shine теперь представлено два цвета-бестселлера: золотой Beige Doré и червонный Noir Moderne.

176 Independante; 62 Libre; 128 Noi Moderne; 175 Ardente; 126 Beige Dore; 61 La Secrete

Особая роль в весеннем макияже отведена глазам. Цветовая гамма новых палеток Chanel Les 4 Ombres строится вокруг золотого и бежевого. Сodes Elégants — это расплавленные платина и золото в сочетании с богатым шоколадным оттенком. В палитре Codes Subtils роль первой скрипки отведена эффектному дуэту из олова и бронзы. Им аккомпанируют жемчужный и пудрово-розовый оттенки. Также в коллекции представлены два водостойких карандаша Stylo Yeux Waterproof: матово-серый и кирпично-красный.

Stylo Yeux Waterproof 931 Noir Petrole и 932 Mat Taupe; Les 4 Ombres 274 Codes Élegants

Оттенки лаков для ногтей Le Vernis Longue Tenue повторяют три ключевых кода Chanel — красный Rouge Red, два бежевых Beige Beige, Blanc White и топовое покрытие Black Metamorphosis с «эффектом затмения», который придает любому оттенку глубины и насыщенности.