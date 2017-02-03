Chanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur

В ожидании весны Chanel предлагают сыграть в увлекательную игру. В главной роли — новая суперстойкая помада-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur. Благодаря удобному формату новинка может выполнять сразу две функции: лайнера для контура и классической помады для губ.

В зависимости от нажима и количества слоев вы также можете регулировать интенсивность выбранного оттенка. Приятный бонус — средство ложится на губы невидимой вуалью, моментально питая и смягчая их. Широкая цветовая палитра из 12 уникальных оттенков — от нюдовых до насыщенных розовых тонов — располагает к смелым экспериментам с образом, а стильный лакированный футляр Le Rouge Crayon De Couleur поместится даже в миниатюрном клатче.