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03 февраля 2017

Chanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur

Непревзойденная стойкость и деликатный уход

Chanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur

В ожидании весны Chanel предлагают сыграть в увлекательную игру. В главной роли — новая суперстойкая помада-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur. Благодаря удобному формату новинка может выполнять сразу две функции: лайнера для контура и классической помады для губ.

В зависимости от нажима и количества слоев вы также можете регулировать интенсивность выбранного оттенка. Приятный бонус — средство ложится на губы невидимой вуалью, моментально питая и смягчая их. Широкая цветовая палитра из 12 уникальных оттенков — от нюдовых до насыщенных розовых тонов — располагает к смелым экспериментам с образом, а стильный лакированный футляр Le Rouge Crayon De Couleur поместится даже в миниатюрном клатче.

Chanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur
Chanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur

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Chanel представили весенне-летнюю коллекцию Coco Codes

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