Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

Если две предыдущие коллекции Лючии Пики, международного дизайнера по цвету и макияжу Chanel, были посвящены исключительно красному и синему оттенкам, в новой линии макияжа Eyes Collection 2017 царит настоящее разнообразие цветов и фактур. Очевидно, девиз предстоящей осени — «mix & match»: текстуры и тона будут накладываться друг на друга, создавая невероятные цветовые сочетания и переходы.

Первый продукт коллекции — знаковые для бренда монотени Ombre Première, которые в этом сезоне выйдут сразу в двух форматах и текстурах. Кремовые тени заключены в круглый футляр и представлены в восьми универсальных оттенках: от классического бежевого и черного до не теряющего своей актуальности бордово-кирпичного. Для создания легкого макияжа с эффектом сияющих, чуть влажных век Лючия Пика предлагает наносить продукт, вбивая его кончиками пальцев. Для более насыщенного оттенка можно использовать удобную кисточку-аппликатор.

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802 UNDERTONE 806 TERRE BRÛLÉE 814 SILVER PINK 804 SCINTILLANCE 810 POURPRE PROFOND 816 OBSCUR 812 NOIR PÉTROLE 808 LILAS D’OR

Пудровые тени также представлены в формате моно: их отличает четырехугольный компактный футляр, который удобно носить с собой в косметичке. 16 (!) оттенков на все случаи жизни — эту коллекцию можно собирать вечно, так как остановить выбор на одном-единственном цвете решительно невозможно. При этом розовый и коричневый здесь смотрятся не банально, а напротив, невероятно женственно и органично. Яркая бирюза, лавандовый и желтый также звучат на удивление сдержанно и деликатно, словно намекая на безграничные эксперименты с образом.

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36 DÉSERT ROUGE 34 POUDRE D’OR 40 GRIS ANTHRACITRE 24 CHOCOLATE BROWN 20 CARBONE 22 VISONE 28 SABLE 26 NOIR SATIN 18 VERDE 16 BLUE JEANS 14 TALPA 12 ROSE SYNTHÉTIQUE 10 FLESH 32 BRONZE ANTIQUE 30 VIBRANT VIOLET 38 TITANE

Что еще? Три новых варианта карандаша Le Crayon Yeux для глаз — насыщенного пурпурного, сиреневого и изумрудного оттенков. Ни в коем случае не забываем про брови — ключевой акцент в любом макияже. Зафиксировать и придать интенсивности цвету поможет стойкий гель для бровей Le Gel Sourcils в прозрачном, черном и коричневом оттенках.