Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

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Новая линия ключевых средств для мейкапа глаз этого сезона
Если две предыдущие коллекции Лючии Пики, международного дизайнера по цвету и макияжу Chanel, были посвящены исключительно красному и синему оттенкам, в новой линии макияжа Eyes Collection 2017 царит настоящее разнообразие цветов и фактур. Очевидно, девиз предстоящей осени — «mix & match»: текстуры и тона будут накладываться друг на друга, создавая невероятные цветовые сочетания и переходы.
Первый продукт коллекции — знаковые для бренда монотени Ombre Première, которые в этом сезоне выйдут сразу в двух форматах и текстурах. Кремовые тени заключены в круглый футляр и представлены в восьми универсальных оттенках: от классического бежевого и черного до не теряющего своей актуальности бордово-кирпичного. Для создания легкого макияжа с эффектом сияющих, чуть влажных век Лючия Пика предлагает наносить продукт, вбивая его кончиками пальцев. Для более насыщенного оттенка можно использовать удобную кисточку-аппликатор.
802 UNDERTONE
806 TERRE BRÛLÉE
814 SILVER PINK
804 SCINTILLANCE
810 POURPRE PROFOND
816 OBSCUR
812 NOIR PÉTROLE
808 LILAS D’OR
Пудровые тени также представлены в формате моно: их отличает четырехугольный компактный футляр, который удобно носить с собой в косметичке. 16 (!) оттенков на все случаи жизни — эту коллекцию можно собирать вечно, так как остановить выбор на одном-единственном цвете решительно невозможно. При этом розовый и коричневый здесь смотрятся не банально, а напротив, невероятно женственно и органично. Яркая бирюза, лавандовый и желтый также звучат на удивление сдержанно и деликатно, словно намекая на безграничные эксперименты с образом.
36 DÉSERT ROUGE
34 POUDRE D’OR
40 GRIS ANTHRACITRE
24 CHOCOLATE BROWN
20 CARBONE
22 VISONE
28 SABLE
26 NOIR SATIN
18 VERDE
16 BLUE JEANS
14 TALPA
12 ROSE SYNTHÉTIQUE
10 FLESH
32 BRONZE ANTIQUE
30 VIBRANT VIOLET
38 TITANE
Что еще? Три новых варианта карандаша Le Crayon Yeux для глаз — насыщенного пурпурного, сиреневого и изумрудного оттенков. Ни в коем случае не забываем про брови — ключевой акцент в любом макияже. Зафиксировать и придать интенсивности цвету поможет стойкий гель для бровей Le Gel Sourcils в прозрачном, черном и коричневом оттенках.
Кисть для теней
Кисть для теней
350 TRANSPARENT
360 BLOND
370 BRUN
87 VERT EDEN
67 PRUNE NOIRE
77 DEEP PURPLE
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