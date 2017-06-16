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16 июня 2017

Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

Новая линия ключевых средств для мейкапа глаз этого сезона

Если две предыдущие коллекции Лючии Пики, международного дизайнера по цвету и макияжу Chanel, были посвящены исключительно красному и синему оттенкам, в новой линии макияжа Eyes Collection 2017 царит настоящее разнообразие цветов и фактур. Очевидно, девиз предстоящей осени — «mix & match»: текстуры и тона будут накладываться друг на друга, создавая невероятные цветовые сочетания и переходы.

Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017
Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

Первый продукт коллекции — знаковые для бренда монотени Ombre Première, которые в этом сезоне выйдут сразу в двух форматах и текстурах. Кремовые тени заключены в круглый футляр и представлены в восьми универсальных оттенках: от классического бежевого и черного до не теряющего своей актуальности бордово-кирпичного. Для создания легкого макияжа с эффектом сияющих, чуть влажных век Лючия Пика предлагает наносить продукт, вбивая его кончиками пальцев. Для более насыщенного оттенка можно использовать удобную кисточку-аппликатор.

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  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [1]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [2]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [3]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [4]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [5]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [6]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [7]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [1] фото [8]

802 UNDERTONE

806 TERRE BRÛLÉE

814 SILVER PINK

804 SCINTILLANCE

810 POURPRE PROFOND

816 OBSCUR

812 NOIR PÉTROLE

808 LILAS D’OR

Пудровые тени также представлены в формате моно: их отличает четырехугольный компактный футляр, который удобно носить с собой в косметичке. 16 (!) оттенков на все случаи жизни — эту коллекцию можно собирать вечно, так как остановить выбор на одном-единственном цвете решительно невозможно. При этом розовый и коричневый здесь смотрятся не банально, а напротив, невероятно женственно и органично. Яркая бирюза, лавандовый и желтый также звучат на удивление сдержанно и деликатно, словно намекая на безграничные эксперименты с образом.

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  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [1]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [2]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [3]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [4]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [5]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [6]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [7]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [8]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [9]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [10]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [11]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [12]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [13]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [14]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [15]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [2] фото [16]

36 DÉSERT ROUGE

34 POUDRE D’OR

40 GRIS ANTHRACITRE

24 CHOCOLATE BROWN

20 CARBONE

22 VISONE

28 SABLE

26 NOIR SATIN

18 VERDE

16 BLUE JEANS

14 TALPA

12 ROSE SYNTHÉTIQUE

10 FLESH

32 BRONZE ANTIQUE

30 VIBRANT VIOLET

38 TITANE

Что еще? Три новых варианта карандаша Le Crayon Yeux для глаз — насыщенного пурпурного, сиреневого и изумрудного оттенков. Ни в коем случае не забываем про брови — ключевой акцент в любом макияже. Зафиксировать и придать интенсивности цвету поможет стойкий гель для бровей Le Gel Sourcils в прозрачном, черном и коричневом оттенках.

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  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [1]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [2]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [3]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [4]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [5]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [6]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [7]
  • Chanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017 | галерея [3] фото [8]

Кисть для теней

Кисть для теней

350 TRANSPARENT

360 BLOND

370 BRUN

87 VERT EDEN

67 PRUNE NOIRE

77 DEEP PURPLE

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