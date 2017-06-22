Бьюти-образ дня: Эмма Уотсон в Париже

Этот год в творческом плане выдался насыщенным для Эммы Уотсон. Не успела актриса завершить промотур в поддержку фильма «Красавица и Чудовище», как отправилась в новый. На этот раз звезда представила картину «Сфера» в Париже, появившись на премьере в по-летнему нежном и романтичном платье Miu Miu.

Женственный образ актрисы стилисты дополнили уложенными в небрежные волны и чуть собранными на затылке волосами. В макияже Эммы основной акцент был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу, а также на глаза при помощи коричневых смоки и удлиняющей туши для ресниц. От природы темные и густые брови звезды визажисты зачесали специальной щеточкой наверх и уложили прозрачным воском. На яблочки щек нанесли персиковые румяна, а на губы — помаду аналогичного оттенка, что придало всему образу дополнительной свежести и романтичности.