Бритни Спирс показала, как поддерживает себя в форме

За последние несколько месяцев не только в личной жизни, но и во внешности Бритни Спирс произошли существенные изменения. Начав встречаться с молодым фитнес-тренером Сэмом Асгари, который младше своей возлюбленной на добрых 12 лет, певица стала усиленно заниматься в зале. Плоды ее трудов не прошли даром: сегодня 35-летняя Бритни может похвастаться весьма неплохой фигурой.

Основа ежедневных занятий знаменитости — функциональный тренинг с элементами акробатики. У себя в Instagram Спирс то и дело делится короткими фрагментами видео со своих тренировок. Вот певица уверенно делает стойку на руках, вот легко складывается в мостик, а то и вовсе делает головокружительный кульбит вокруг головы. Поклонники не устают восхищаться силой воли певицы, в прошлом у которой были серьезные проблемы с лишним весом из-за пристрастия к алкоголю и другим запрещенным препаратам.