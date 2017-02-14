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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

14 февраля 2017

Блейк Лайвли с мамой и сестрой на вечеринке L'Oréal Paris

Актриса с семьей поддержала запуск косметического бренда

Накануне в Нью-Йорке прошла вечеринка в честь запуска новой линии L'Oréal Paris Paints + Colorista, организованная семьей Блейк Лайвли. Как известно, актриса не первый год является одной из посланниц красоты бренда, но вчера хозяйкой торжества была не только Блейк, но и ее мама Элейн и сестра Робин. Все трое помогали гостям ознакомиться с новой продукцией, охотно отвечали на вопросы и делали веселые селфи. Помимо всего прочего собравшиеся могли сделать макияж у визажистов марки и собственноручно украсить печенье кулинарными красками. К слову, поклонники звезды не уставали подмечать, в какой прекрасной форме она находится после второй беременности.

Блейк Лайвли с сестрой Робин и мамой Элейн

Блейк Лайвли с сестрой Робин и мамой Элейн

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли с сестрой Робин

Блейк Лайвли с сестрой Робин

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиФОТОGetty Images

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