Блейк Лайвли с мамой и сестрой на вечеринке L'Oréal Paris

Накануне в Нью-Йорке прошла вечеринка в честь запуска новой линии L'Oréal Paris Paints + Colorista, организованная семьей Блейк Лайвли. Как известно, актриса не первый год является одной из посланниц красоты бренда, но вчера хозяйкой торжества была не только Блейк, но и ее мама Элейн и сестра Робин. Все трое помогали гостям ознакомиться с новой продукцией, охотно отвечали на вопросы и делали веселые селфи. Помимо всего прочего собравшиеся могли сделать макияж у визажистов марки и собственноручно украсить печенье кулинарными красками. К слову, поклонники звезды не уставали подмечать, в какой прекрасной форме она находится после второй беременности.