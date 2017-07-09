Без комплексов: почему звезды не переживают из-за лишнего веса

Два месяца назад снимки Рианны, которая заметно поправилась, вызвали бурные обсуждения в сети. Поклонники звезды разделились на два лагеря: кто-то писал, что она «распустилась» и перестала следить за собой, другие же прониклись уважением к Ри - ведь она не скрывала лишний вес, а даже выгодно его подчеркивала. А когда у певицы появился новый возлюбленный - миллиардер Хассан Джамиль - фанаты и вовсе заявили: «Рианна полюбила себя и сразу же нашла бойфренда».

Что ж, видимо, мода на естественность и пышные формы в Голливуде стремительно растет. Так, например, на прошлой неделе весь мир обсуждал канадскую певицу, популярную в «нулевых», Нелли Фуртадо. Прежде стройная и подтянутая звезда, набрала около 20 килограммов, но при этом носит вещи, подчеркивающие фигуру. И если американские поклонники критично отнеслись к новому облику звезды, то в родной Канаде Фуртадо поддержали. «Если она чувствует себя хорошо, то нельзя осуждать ее. Кажется, Нелли счастлива!», - писали в сети.

А вчера критике подверглась и 20-летняя актриса Хлоя Морец, которая прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса в новом весе. Девушка всегда была склонна к полноте, в чем сама неоднократно признавалась. Однако пока Хлоя встречалась с Бруклином Бекхэмом, ей удавалось поддерживать себя в форме, а вот после расставания с сыном знаменитого футболиста, актриса расслабилась. «Хлоя уверена в себе и не обращает внимания на хейтеров, - объясняют источники, близкие к актрисе, - она обожает фастфуд и никогда не отказывается от сладкого, но если ей экстренно надо взять себя в руки, она может прийти в форму за очень короткое время».