Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов

12 июня в семье Бейонсе и Джей Зи произошло пополнение — певица родила близнецов Сэра и Руми. Почти сразу после родов Бейонсе вернулась к работе: по словам инсайдеров, она уже готовит новое шоу. Многочисленные репетиции позволили певице быстро сбросить набранный за время беременности вес. Уже через месяц 35-летняя исполнительница блистала в облегающей мини-юбке, а на днях опубликовала на своем сайте фото в новом откровенном наряде.