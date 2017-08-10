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    10 августа 2017

    Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов

    Певица поразила поклонников новым откровенным образом

    12 июня в семье Бейонсе и Джей Зи произошло пополнение — певица родила близнецов Сэра и Руми. Почти сразу после родов Бейонсе вернулась к работе: по словам инсайдеров, она уже готовит новое шоу. Многочисленные репетиции позволили певице быстро сбросить набранный за время беременности вес. Уже через месяц 35-летняя исполнительница блистала в облегающей мини-юбке, а на днях опубликовала на своем сайте фото в новом откровенном наряде.


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    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [1]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [3]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [6]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [2]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [4]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [5]
    • Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов | галерея [1] фото [7]

    ФотоBeyonce.com

    На снимках Бейонсе позирует в камуфляжной куртке Mistress Rocks, винтажных шортах с прорезями и кроп-топе, демонстрирующем подтянутый живот многодетной мамы. Ботинки Dsquared2 и сумка Louis Vuitton стали дополнением к образу. Поклонники певицы отметили, что она находится в прекрасной форме.

    Напомним, что у Бейонсе и ее супруга также есть пятилетняя дочь Блю Айви.

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